Цената на златото постави нов рекорд

Цената на златото постави нов рекорд
Снимка: iStock

Цената на златото достигна исторически максимум във вторник, като нарасна за шести пореден търговски ден. Ръстът се дължи на отслабването на щатския долар и нарастващите очаквания, че Управлението за федералния резерв (Фед) на САЩ ще понижи основната лихва още този месец. Допълнителен натиск върху долара оказва и нарастващото безпокойство за Фед, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп критикува остро централната банка и нейния председател Джером Пауъл, включително заради скъпа реконструкция на централата във Вашингтон.

Цената на златото

Тази сутрин спот цената на златото поскъпна с 0,5 на сто до 3 493,99 долара за тройунция, след като по-рано през сесията достигна рекордните 3508,50 долара.

Още: Скок в цената на златото и платината

Фючърсите върху златото с доставка през декември се повишиха с 1,4 на сто до 3 564,40 долара за тройунция.

 

Вчера финансовият министър Скот Бесент заяви, че Фед трябва да остане независим, но подчерта, че е "допуснал много грешки", и защити правото на президента да уволни членове на управителния съвет, включително Лиса Кук, срещу която има обвинения в ипотечна измама.

По данни на инструмента CME FedWatch, пазарите оценяват на 90 на сто вероятността Фед да намали лихвата с 25 базисни пункта на заседанието на 17 септември.

Още: Защо златото поскъпна толкова много?

Златото обикновено се представя добре в среда на ниски лихви, като поевтиняващият долар го прави и по-достъпно за купувачите извън САЩ, отбелязва Ройтерс.

Инфлационните данни, публикувани в петък, показаха, че индексът на личните разходи за потребление в САЩ е нараснал с 0,2 на сто на месечна и 2,6 на сто на годишна база, което съответства на очакванията.

Инвеститорите сега насочват вниманието си към данните за неселскостопанската заетост в САЩ в петък, които ще дадат по-ясна представа за евентуалните действия на Фед по отношение на лихвите.

Още от Пазари

Биткойнът счупи нов рекорд

Биткойнът счупи нов рекорд

Цената на биткойна надмина невероятна граница

Цената на биткойна надмина невероятна граница

Биткойнът постави нов ценови рекорд

Биткойнът постави нов ценови рекорд

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.6794
  • GBP
    1
    2.24756
  • JPY
    100
    1.12988
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата