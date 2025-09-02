Цената на златото постави нов рекорд

Цената на златото достигна исторически максимум във вторник, като нарасна за шести пореден търговски ден. Ръстът се дължи на отслабването на щатския долар и нарастващите очаквания, че Управлението за федералния резерв (Фед) на САЩ ще понижи основната лихва още този месец. Допълнителен натиск върху долара оказва и нарастващото безпокойство за Фед, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп критикува остро централната банка и нейния председател Джером Пауъл, включително заради скъпа реконструкция на централата във Вашингтон.

Цената на златото

Тази сутрин спот цената на златото поскъпна с 0,5 на сто до 3 493,99 долара за тройунция, след като по-рано през сесията достигна рекордните 3508,50 долара.

Фючърсите върху златото с доставка през декември се повишиха с 1,4 на сто до 3 564,40 долара за тройунция.

Вчера финансовият министър Скот Бесент заяви, че Фед трябва да остане независим, но подчерта, че е "допуснал много грешки", и защити правото на президента да уволни членове на управителния съвет, включително Лиса Кук, срещу която има обвинения в ипотечна измама.

По данни на инструмента CME FedWatch, пазарите оценяват на 90 на сто вероятността Фед да намали лихвата с 25 базисни пункта на заседанието на 17 септември.

Златото обикновено се представя добре в среда на ниски лихви, като поевтиняващият долар го прави и по-достъпно за купувачите извън САЩ, отбелязва Ройтерс.

Инфлационните данни, публикувани в петък, показаха, че индексът на личните разходи за потребление в САЩ е нараснал с 0,2 на сто на месечна и 2,6 на сто на годишна база, което съответства на очакванията.

Инвеститорите сега насочват вниманието си към данните за неселскостопанската заетост в САЩ в петък, които ще дадат по-ясна представа за евентуалните действия на Фед по отношение на лихвите.