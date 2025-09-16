Цената на златото с нов исторически рекорд

Цената на златото достигна рекордно високи стойности тази сутрин, подкрепена от отслабването на долара преди заседанието на Управлението за федерален резерв на САЩ (Фед), на което ще бъде обсъдено равнището на основните лихви, предаде Ройтерс. Според анализатори очакванията за понижение на лихвените проценти подкрепят цената на благородния метал. В прогнозите е заложена известна предпазливост, като при липса на потвърждение от страна на Фед е възможен натиск върху цената на златото в краткосрочен план.

Цените

Спот цената на златото тази сутрин се повиши с 0,1 на сто до 3683,28 долара за тройунция, след като по-рано в сесията достигна нов връх от 3689,27 долара. Американските фючърси върху златото с доставка през декември се задържаха на ниво от 3720,10 долара.

Още: Скок в цената на златото и платината

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп призова президента на Фед Джером Пауъл да предприеме значително намаление на лихвените проценти.

Данни на CME FedWatch Tool показват, че пазарите очакват сигурно понижение с 25 базисни пункта след края на двудневното заседание на Федералния комитет за отворения пазар, като има и прогнози за намаление с 50 базисни пункта.

По-ниските лихви обикновено намаляват алтернативните разходи за притежаване на злато, което не носи доходност, и оказват натиск върху долара, правейки метала по-атрактивен за инвеститорите с други валути.

Още: Еврото загуби второто място при световните резерви на централните банки

Щатската валута се търгува близо до двумесечно и половина дъно спрямо еврото.

SPDR Gold Trust, най-големият в света борсово търгуван фонд, базиран на злато, отчете увеличение на притежаваните активи с 0,21 на сто до 976,80 тона в понеделник спрямо 974,80 тона в петък.

Златото е една от най-търсените инвестиции през тази година. От края на 2024 г. цената му се е повишила с около 40 на сто.