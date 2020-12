Експерти: Bitcoin може да достигне 400 000 долара

След като за пръв път в историята надмина 20 000 долара, най-голямата криптовалута Bitcoin продължи да поскъпва, достигайки 22 000 и 23 000 долара. На фона на тази пазарна еуфория някои анализатори вече виждат на хоризонта ниво за най-известната криптовалута от 250 000 долара и дори от 400 000 долара.

Скот Майнърд – главен инвестиционен директор на глобалния фонд и инвестиционна банка Guggenheim Partners, прогнозира пред Bloomberg News, че не е изключено на даден етап биткойнът да струва умопомрачителните 400 000 долара.

Майнърд каза, че неговата банка е започнала да инвестира в Bitcoin, когато цената е била 10 000 долара, и "въпреки че става предизвикателно, тъй като цената вече е близо до 20 000 долара, нашата прогноза показва, че от фундаментална гледна точка Bitcoin трябва да струва около 400 000 долара".

Според него подобен отскок от текущите ценови нива до 400 000 долара се основава на "недостиг и относителна оценка спрямо златото и като процент от БВП. Bitcoin всъщност има много от атрибутите на златото и в същото време има необичайна ценност по отношение на транзакциите".

Уолстрийт не беше точната гореща точка за търговията с биткойни в първите дни на съществуване на водещата криптовалута, но в последно време интересът от институционалните инвеститори нараства, тъй като те търсят начини да се предпазят от заплахата от бъдеща инфлация.

Лари Финк, основателят и главен изпълнителен директор на най-големия фонд мениджър на активи в света BlackRock, заяви по-рано този месец, че Bitcoin може да се превърне в глобален пазарен актив.

Right, off to bed but I'll leave you with this - The last 2 days rise in bitcoin would annualize at 1000%. Good night and good luck. Corrections will come at some pint, some will be scary. Buy them. BTW - I think 10x is more than realistic. pic.twitter.com/kInC6e1DXk