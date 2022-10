Германският производител MTU Aero Engines официално откри завод за ремонт на двигатели в Нова Пазова, Северна Сърбия. Ремонтната база ще се простира на площ от 39 000 кв. м. Тя се намира на около 25 км северно от Белградското летище и ще работи с капацитет 470 000 ремонтни часа годишно, съобщават от компанията.

В завода вече се трудят 240 работници, които ще нараснат постепенно до 500 през първата фаза и след това общо до 2000 през следващите няколко години. Първите ремонти трябва да започнат през декември 2022 г.

Германската компания е инвестирала около 100 милиона евро в индустриалния обект, който ще се управлява от дъщерното ѝ дружество MTU Maintenance Serbia. Според компанията това ще е най-модерното съоръжение за ремонт на самолетни двигатели в Европа.

Благодарение на ползотворното сътрудничество с местните власти и сръбското правителство, ремонтната база е изградена рекордно бързо, като поодготовката, строителните дейности и оборудването на съоръжението са продължили само 17 месеца. ВИДЕО от изграждането на съоръжението може да видите тук

"Допълнителният капацитет за поддръжка и основен ремонт в Сърбия допълнително ще подобри нашата силна и гъвкава мрежа и ще повиши способността ни да предлагаме конкурентни услуги на световния пазар", отбелязва главният програмен директор на MTU Aero Engines Михаел Шрейог. По думите му в авиосектора ремонтът измества подмяната, тъй като допринася за спестяванията в авиационната индустрия и за устойчивото развитие на бизнеса в бъдеще.

Бизнесът с поддръжка на самолетни двигатели расте стабилно и е ключов двигател на успеха на групата MTU, формирайки почти 2/3 от общите приходи на групата. Новото съоръжение в Сърбия отговаря на логистичните изисквания на германската компания, предлага гъвкавост и укрепва глобалната ѝ конкурентоспособност.

Президентът на Сърбия Александър Вучич приветства новото предприятие, като изрази увереност, че това е проект с дългосрочно бъдеще. "Днес е голям ден за нас. Няма по-важна новина от тази за Сърбия. MTU има пазар в Сърбия за следващите 50-60 години и няма да си отиде оттук. Голям успех е, че постигнахме толкова тясно сътрудничество с тях", казва Вучич, цитиран от Агенцията за развитие на Сърбия.

MTU подписа през ноември 2020 г. ексклузивен договор за поддръжка и основен ремонт на двигателите с националния превозвач Air Serbia. Споразумението е за 6 години и е свързано с обслужване на самолети Airbus A319 и A320 на авиокомпанията.

MTU е водещ производител на двигатели и един от най-големите играчи в поддръжката на самолетни двигатели. Около 30% от използваните днес самолети използват части на германската компания.

