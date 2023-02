Италия отвори първата соларна гигафабрика в Европа

Италианската енергийна компания Enel откри своето разширено съоръжение за производство на слънчеви панели 3Sun в Сицилия, превръщайки го в най-голямата фабрика в Европа.

Разположена в Катания, фабриката 3Sun вече е един от най-големите заводи за производство на слънчеви панели в Европа и първият по рода си на Стария континент, който произвежда масово панели, които улавят слънчевата енергия от двете страни.

Предприятието за соларни панели, което в момента има производствен капацитет от около 200 мегавата годишно, планира да разшири производството си на фотоволтаични панели, за да достигне 3 гигавата до юли 2024 година, казва Enel.

"С 3Sun ние на практика демонстрираме, че в Италия, а следователно и в Европа, благодарение на иновативната технология, сега можем да произвеждаме най-съвременни фотоволтаични панели, които са конкурентни на международните пазари", казва изпълнителният директор на Enel Франческо Стараче.

"Инициативи като тази са това, върху което ще се гради бъдещето на енергетиката", добавя той, подчертавайки, че Европа трябва да инвестира във вътрешната си верига за доставки, за да увеличи своята енергийна сигурност.

Амбицията на Стария континент е да намали зависимостта си от Китай, който доминира световното фотоволтаично производство. За милиарди: Китайска компания строи най-големия завод за соларни панели в света

Гигафабриката също се очаква да има значително въздействие на местно ниво със създаването на около 1000 директни работни места и повече непреки, според Enel.

Предприятието ще произвежда двустранни фотоволтаични модули, позволяващи на панела да улавя слънчевата светлина от двете страни. Технологията повишава ефективността на фотоволтаичните клетки до 30%, докато настоящата технология има ефективност от около 20%, казват от компанията.

Общата инвестиция за надграждане на съоръжението е около 600 милиона евро, включително 188 милиона евро безвъзмездни европейски средства, идващи от фонда за възстановяване от пандемия и фонда за иновации на ЕС.

📢Another milestone for Italy's #energyindependence and #growth is approaching: join us on Monday, February 6th, in live streaming on site of the 3Sun Gigafactory, and experience Italy's new energy hub ☀️ #EnelperlItalia 👉 https://t.co/v006dFGbNQ #CINEA_EU #InnovationFund #TANGO pic.twitter.com/SzQWdMcF4h