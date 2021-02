Алпинистът Атанас Скатов загина в опит да изкачи K2

Българският алпинист Атанас Скатов е загинал при опит за изкачване на връх К2. Тялото му е открито от хеликоптер на пакистанската армия, който го транспортира от Базовия лагер към Скарду, Пакистан, съобщават пред bTV от пакистанската агенция, която обслужва експедицията.

След неуспешна атака снощи на връх К2 в Пакистан тази сутрин българинът изчезна на слизане от Лагер 3 към Базовия лагер. В търсенето му се включиха шерпи и военен хеликоптер.

Скатов и още 20 души се изкачиха вчера до Лагер 3, който е на около 7300 метра височина. От там същата нощ трябваше да започне щурмът. Рано тази сутрин обаче от непалската фирма - организатор на експедицията съобщиха, че атаката се прекратява, а участниците започват да слизат към Базовия лагер.

Atanas body just recovered by Pak Army helicopter rescue mission. They're flying back to Skardu with Atanas fiancée which was with him at BC.