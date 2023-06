Модата на 20 век - от ретро до футуристични стилове

144

С какво се отличава модата на миналото столетие? Как се е развила през времето - от скромна и ограничаваща, до непознаваща граници модерна и смела? Ето кои са основните моменти, белязали възхода и развитието ѝ през годините.

Началото на XX в.

Епохата е белязана от управлението на крал Едуард VII. Културен феномен за времето е т.нар. момиче Гибсън - женския идеал за физическа привлекателност, изобразен от художника Чарлз Дана Гибсън. Tой рисува жена, равнопоставен спътник на мъжа, бореща се за равни права като това, да гласува. Тя е смела, привлекателна и женствена и за да приличат на нея дамите, е създаден корсетът Edwardian S Bend. Пристягащ и много популярен, с него се постига Гибсън визията с подчертана талия. Роклите обаче продължават да покриват ръцете, а деколтетата са високи. Работещите дами носят костюми от блуза и пола. Господата, са с елегантни костюми от няколко части.

Първата световна война

Корсетът излиза от мода и талията започва да се издига, формирайки по-прав силует. Войната оставя своя отпечатък и върху модата, като практичността окончателно ликвидира корсета от мода. Дамите започват да носят дрехи с гащеризони и панталони - доскоро облекло запазено изцяло за мъжете. Десетилетие по-късно, на мода са роклите с паднала талия създавани и носени и от Коко Шанел, а подгъвът започва да се изкачва все по-нагоре.

След 1930 г.

Създаден е мекият женствен стил, който обгръща нежно женствените извивки. Холивуд търси блясък и вдъхновение и великолепни дами като Грета Гарбо и Марлене Дитрих се превръщат в модни икони. Роклите от коприна с гол гръб са новата сензация, наред с костюмите с панталон за дамите. На мода идват и подплънките за раменете.

Втората световна война

Логично, униформите, наред с дрехите с проста кройка от обикновени материи се превръщат в най-разпространеното облекло. Носеното облекло "втора употреба" се превръща в търсена стока и е достъпно в редица страни срещу купони. След затихването на войната, Франция успява да си върне славата на световна модна столица, благодарение на Кристиан Диор. Стилът, който той налага става известен като The new look - или новата визия и се превръща в истинска сензация, рязко контрастираща с бедността и опустошението след войната.

Средата на XX в.

Елегантното облекло, шапките и ръкавиците са на мода. Превес имат забавните и странни шарки, големите богати поли със стегната талия, които впрочем се завръщат на мода и днес в контекста на 2023 г. Популярност добива и полата тип молив, която и днес е любим герой в гардероба на много дами и е символ на абсолютна женственост. Появява се и нейно величество коктейлната рокля, която се намира в златната среда между ежедневното и официалното облекло. Десетилетие по-късно, Джаки Кенеди става любимка на народа със своята младежка луксозна и елегантна визия.

70-те

Хипи движението, смелите ходове на дизайнерите и все по-освободените от задръжки хора водят до налагането на съвсем нов тип облекла като мини полата и мини роклите, комбинирани с масивни ботуши. Културните феномени като Бийтълс и АBBA подкрепят разпространението на тази мода. Появяват се и макси роклите и кафтаните, вдъхновени от Изтока. Конфекцията става лесно достъпна в бутиците, а синтетичните тъкани и механизацията правят дрехите по-достъпни от всякога. Диско културата пък, създава модата на пайетите и блясъка без мярка. Панталонът се превръща в стандартна за дамския гардероб дреха. Великолепни творци като армани създават висша мода, която пази уважението към женствеността и класата. Има по нещо за всеки.

80-те и 90-те

Връщат се подплънките за раменете и в дамското, и в мъжкото облекло. Жените са повече решени от всякога да застанат редом до господата на всяка една писта, включително бизнес реализацията и това ясно си личи от дрехите им. Цветен грим, къдрави коси, разточителни рокли са главни герои на модната сцена. Анцугът пък, наред с лентата за глава се превръща в обичайно облекло за всекидневието. 90-те са знаково време. Тогава е ерата на големите супер модели - Синди Крауфорд, Кристи Търлингтън, Клаудия Шифър, Наоми Кемпбъл. Силно влияние върху модата оказва и хип-хоп културата, която е в своя разцвет. На мода излизат и кожата и латекса наред с футуристични смели и необичайни визии, немислими през по-ранните десетилетия на века. Главни герои са и цветните аксесоари.

От фусти и корсети, до неонови цветове и кожа, модата на 20-ти век е истински феномен, преминал през толкова много промени. И днес, тя е вдъхновение и дизайнерите постоянно се връщат към нея, вдъхвайки живот на нови и нови облекла - от дънковото яке и гащеризон, до бухналите поли и сандалите с масивни подметки. Кои модни акценти от това време бихте въвели в своя гардероб?