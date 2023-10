Един от най-скромните милирдери в света, носил часовник Casio за 10 долара и летял само с икономична класа

798

Един от най-скромните милиардери в света, Ирландско-американският бизнесмен Чък Фини, почина през миналата седмица на 92-годишна възраст. Роден в скромно семейство на сини якички (работници, занимаващи се с физически труд) в Ню Джърси през 1931 г., Фини е съосновател на луксозната група за търговия на дребно с туристически стоки Duty Free Shoppers през 1960 г. и е известен с това, че през живота си е раздал почти цялото си състояние от 8 млрд. долара.

Наричайки филантропията си "да живееш, докато даваш", Фини прави анонимни дарения на различни благотворителни организации, университети и други институции в продължение на десетилетия чрез фондацията си Atlantic Philanthropies, създадена през 1982 г.

Фондацията е закрита през 2020 г., след като окончателно изчерпва парите си.

Освен с филантропията си Фини е известен и с това, че е изключително пестелив и води много скромен начин на живот. Според биографията на Фини на ирландския журналист Конор О'Клери "Милиардерът, който не беше: Как Чък Фини тайно направи и раздаде цяло състояние" (The Billionaire Who Wasn't: How Chuck Feeney Secretly Made and Gave Away a Fortune), Фини се е чувствал неудобно от богатството си още в началото на кариерата си.

"Просто стигнах до извода, че парите, купуването на лодки и всички тези неща не ме привличат", цитиран е да казва Фини.

Фини се обличал сдържано, като се въздържал да харчи за луксозни неща и да се смесва с богати социални групи. Известен е с това, че носи книгите и документите си в найлонова торбичка.

"Той съзнателно култивираше пестелив начин на живот, носеше евтин часовник Timex и си купи Volvo втора ръка", пише О'Клери. "Настояваше той и семейството му да летят в икономична класа, дори и при дълги трансатлантически полети, тъй като това било по-изгодно."

Когато за първи път се запознал с Фини, О'Клери го попитал дали е вярно, че винаги носи часовник Casio за 10 долара, пише О'Клери през 2017 г. за Irish Times, на което Фини отговорил: "Защо ми е нужен Rolex, когато той показва същото време?" Той предложил да продаде на О'Клери резервния си часовник, след което му го подарил, тъй като О'Клери се пошегувал, че не може да си позволи 10 долара.

Милиардерите Уорън Бъфет и Бил Гейтс не пестят добрите си думи за Чък Фини;

Снимка: Getty Images

Един от бившите бизнес партньори на Фини разказва на О'Клери за една от срещите си със скромния милиардер: "Влезе този човек, облечен в избледняла риза "алоха", бели гащета и обувки без чорапи. Разбира се, това беше Чък Фини."

Въпреки че пътува често, Фини настоява да лети в икономична класа чак до 80-те си години, докато приятелите и семейството му не го убеждават, че това е вредно за здравето му. Докато пътува с наземен транспорт, О'Клери пише, че Фини никога не взимал частен автомобил, а предпочита да пътува с автобус, такси или влак.

По-късно в живота си Фини и съпругата му Хелга нямат имение или дори установена резиденция - те се местят от град на град, живеейки в скромни апартаменти под наем, според О'Клери. Към края на живота си той живее в апартамент под наем в Сан Франциско, пише Insider.

През 2012 г. той заявява пред Forbes, че е заделил около 2 млн. долара - малка част от цялото си състояние - за пенсиониране и е създал скромни тръстове за всяко от петте си деца, според О'Клери, "с достатъчно пари за това, от което трябва и ще се нуждаят в живота".

Фини е похвален от други милиардери като Бил Гейтс и Уорън Бъфет за своята филантропия и пестеливост - през 2011 г. Фини подписва т. нар. обещание за даряване - движение, основано от Гейтс и Бъфет.

"Чък е модел за всички нас", казва Бъфет пред Forbes, който също е известен с пестеливия си живот въпреки огромното си състояние. "Ако имаш правилните герои в живота, си на 90% от пътя към дома. Чък Фини е добър герой."

