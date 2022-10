Луксозната яхта на руски олигарх избяга от Хонконг след натиск от САЩ

Луксозна яхта, принадлежаща на санкционирания руски олигарх Алексей Мордашов, напусна Хонконг, насочвайки се към южноафриканското пристанище Кейптаун, според специализирания сайт за проследяване на корабоплаването MarineTraffic.

Присъствието на 141-метровия многопалубен кораб Nord в градското пристанище Виктория през последните седмици предизвика критики от страна на Държавния департамент на САЩ. Американските власти поставиха под въпрос "прозрачността" на финансовия център и предупредиха за рискове за репутацията му, предава Reuters.

