Великобритания наложи санкции срещу милиардера Владимир Потанин - един от най-богатите руски олигарси, и още няколко души, свързани с най-близкото обкръжение на президента Владимир Путин, съобщава Financial Times.

SANCTIONED: Vladimir Potanin – a major oligarch who has maintained close links to the Kremlin for over 25 years.