5 идеи за обзавеждане на малка всекидневна със секции, тв шкафове и масички

Днес в големите градове все повече хора обитават апартаменти с по-скромни размери. Макар първоначално това да ви изглежда като минус, може да се превърне и в удобство, защото по-лесно ще поддържате ред и организираност. Важно е да подберете функционални и практични мебели, които могат да изпълняват повече от една роля и ще направят пространството действително уютно. В онлайн магазин мебели АРЕНА ще откриете огромен избор от удобни малки и големи секции за хол, маси и тв шкафове. Това са основните елементи, които трябва да присъстват в интериора на всекидневната. Днес ще ви предложим няколко идеи за обзавеждане на хол с по-малка квадратура, който накрая ще изглежда красиво, елегантно и ще допадне на цялото семейство.

Идеи за обзавеждане на красива и удобна малка всекидневна

Дневната стая спокойно може да бъде определена като център на дома и място, в което прекарвате огромна част от свободното си време. Тук си почивате след изморителния ден, посрещате гости и тук се намира телевизорът, който ви осигурява забавление. Ако не разполагате с много пространство, трябва да подходите изключително креативно, за да обзаведете модерно и практично всекидневната. Ще се опитаме да ви помогнем с няколко идеи за обзавеждане:

не претрупвайте хола с обемни и излишни мебели – във всекидневната трябва да има практични и удобни артикули с красива дизайнерска визия. За малкия хол използвайте обзавеждане, което е адаптивно и практично. За да оползотворете по-добре пространството препоръчваме ъгловите секции, които осигуряват и много място за съхранение. На подобна мебел ще има място да сложите и телевизор;

добра идея е да заложите на модулна секция за всекидневна – друг вариант създаващ усещане за разчупеност, предвид възможността да монтирате модулите по ваша преценка. Може да изберете малки витрини, както и един-два големи шкафа, без това да се отрази съществено на свободното пространство във всекидневната. Чудесна идея е да използвате мебели в светли тоналности, за да разширите визуално пространството;

изберете тв шкаф в подходящи размери за телевизора и в синхрон със стила на секцията – хубава идея е да поръчате тв шкаф според инчовете на телевизора. Екрана на телевизора не бива да излиза извън тв шкафа, защото съществува риск да падне и да се счупи;

масата в хола е хубаво да бъде адаптивна и функционална – като идея тук препоръчваме да се насочите към масите с разтегателен и повдигащ плот. Те са изключително функционални, имат луксозна визия, интересен декоративен плот и могат да се трансформират в маса за хранене. Чудесна идея за обзавеждане на малката всекидневна. Кръглите маси също спестяват от пространството;

предварително определете местата, на които ще разположите обзавеждането – начертайте позициите на лист, за да може да си представите къде ще се намират отделните мебели. Тъй като в хола не разполагате с много пространство, търсете компактни и практични секция, маса за кафе и тв шкаф за модерен телевизор с плосък екран.

В малката всекидневна трябва да имате достатъчно пространство за съхранение, затова е добра идея да инвестирате в модерна секция с различни по размер модули.

Кои са плюсовете на модулните секции?

Съвременните секции се характеризират със своята дизайнерска визия и разчупен дизайн. Ако заложите на модулна комбинация за обзавеждане, ще останете повече от доволни, защото няма да заеме цялото пространство и пак ще имате зони за съхранение. Добра идея е да инвестирате в компактна модулна секция, съдържаща витрина, рафтове за декорации, поставка за телевизора или дори малко гардеробче.

Модулното обзавеждане е адаптивно, спрямо пространството което обзавеждате в хола. Лесно може да откриете комбинация съобразена с вашите потребности. Красивите съвременни секции винаги изглеждат луксозно и правят обстановката интересна и естетична. Бихме казали, че са чудесна идея за оформяне на елегантен интериор с индивидуален почерк. Ако търсите качествено и евтино обзавеждане за хола, ще го намерите в мебели АРЕНА. Без да правите прекалено голяма инвестиция в обзавеждане, ще създадете красив, уютен интериор, който ще ви предразполага за една приятна почивка.

Как да изберем елегантен тв шкаф?

Всекидневната е мястото, където се намира телевизорът, и точно затова тук е необходим удобен и функционален тв шкаф. Тази мебел претърпя редица трансформации през годините, но днес се отличава с елегантна визия и различни допълнителни екстри, като повече място за съхранение, устойчивост и други. Най-важният критерий при избор на тв шкаф е подходящият размер. Телевизорът е скъпа техника и трябва да бъде предпазена, за това модерните тв поставки са здрави и масивни.

Препоръчваме като идея за оформяне на интериора да поръчате нисък тв шкаф за телевизора, защото обикновено и меката мебел е такава. Когато гледате към екрана на телевизора, очите ви трябва да са на същата височина, за да не ги натоварвате. Задължително е тв шкафът да подхожда на секцията като цвят и стил на изработка. Ще се използват заедно и трябва да са хармонично съчетани. При избора на подобно обзавеждане, е хубаво да се насочите към функционалните изделия с допълнително място за съхранение. Така ще имате още една зона, в която да прибирате дребни неща.

Кой дизайн маса е подходяща за малката всекидневна?

Няма как да оставите пространството пред дивана празно, след като именно в тази зона е най-добре да разположите функционална маса. Съвременните мебели могат да създадат редица удобства, стига да сте съобразили стила на изработка и размерите с интериора, който желаете да оформите. Практичната масичка за хола играе декоративна роля, но също така е необходимост без която не можете. Определено за малката всекидневна е добре да вземете трансформираща се маса. Така при когато имате гости ще разполагате с повече място, за да сервирате храни и напитки. Друг вариант, ако не се храните в хола, е да вземете помощна маса, която е с изключително компактни размери и лесно може да бъде преместена от едно на друго място. Този тип маси за хол понякога включват няколко различни по размер модула за още повече удобства.