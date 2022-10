Palms Bet казино – бонуси и игри

48

Един от най-новите бизнеси за спортни залагания и казино, Palms Bet предоставя на своите клиенти разнообразни бонуси. Бизнесът работи усилено, за да привлече нови клиенти, и е подготвил много изненади за наскоро регистрираните потребители. Palms Bet предлага бонуси до 1000 лева, като максималният размер на бонуса за казино игри е 750 лева. За всеки депозит има определена сума пари, а бонусът е разделен на 3 части.

Клиентите, които направят първия си депозит, могат да получат 100% бонус до 100 лева, 25% бонус до 450 лева и 50% бонус до 200 лева.

Какви видове игри се предлагат в казиното?

Многобройни възможности за игри, като рулетка, рулетка на живо с дилър, слот игри и други, са на разположение в Palms Bet Casino.

Казино на живо

Вероятно една от най-новите игри, тя става все по-популярна в момента. Тук са налични общо 4 игри на живо: Казино Холдем, Бакара, Блекджек и Рулетка. Тук можете да избирате измежду различни маси, на които да играете на живо с крупие. Когато влезете в игра на живо, ще бъдете посрещнати от професионално крупие, което ще говори с Вас на английски език. Многобройни камери наблюдават действието на играта от различни ъгли, което създава впечатлението, че се намирате в истинско казино, без да напускате дома си.

Слот игри

Тук има много различни слот игри и можем да кажем, че изборът е отличен. За почитателите на слотовете са налични повече от 240 игри. Игрите са от едни от най-известните доставчици в бранша, включващи Casino Technologie и EGT. Някои от най-популярните сред тях, които Palms Bet казино ще Ви предостави, са: Full of luck, Aloha party, Lucky dollar, Hot scatte, The power of Ankh, Legendary Rome и други.

Бинго и Кено игри

В допълнение към рулетката, рулетката на живо и слот машините, от Palms Bet са подготвили и игри за почитателите на Бинго и Кено.

Бонус Казино

Palms Bet е подготвил бонус за депозит на нов клиент, или т.нар. бонус за добре дошли, в размер на 750 лева за всеки нов клиент в раздел Казино. Бонусът се състои от 3 части, като всяка от тях изисква депозит:

Размерът на бонуса за първия депозит е до 100 лева. Бонусът представлява 100% от първоначалния депозит. Трябва да превъртите както бонуса, така и депозита 20 пъти, преди да можете да изтеглите бонуса, така че имайте това предвид, когато обръщате бонуса.

За втория си депозит можете да очаквате 25% бонус до 450 лева. Бонусът и депозитът трябва да се превъртят 10 пъти.

Бонусът за трети депозит е до 200 лева и се изчислява на 50%. Подобно на бонуса за първи депозит, трябва да заложите 20 пъти първоначалния си депозит плюс бонуса, преди да можете да го изтеглите.

В допълнение към бонуса за добре дошли, Palms Bet предлага други допълнения като palms bet бонус без депозит и разнообразни джакпоти в слот игрите си, като размерът на наградите за всеки вид е различен. Джакпот Ви очаква и в игрите на маса, като можете да разберете кои игри са част от промоцията с джакпот, като потърсите думата "джакпот" върху тях.

Бонус за препоръчване на приятел: Ако обичате да играете казино игри и имате приятели, които споделят интереса Ви, можете да препоръчате приятел и да получите бонус от 50 лева.

Депозит и теглене на пари в Palms Bet

Palms Bet предоставя разнообразни възможности за депозиране и теглене на средства. Можете да използвате банков превод, както и някои от най-известните, сред които CashTerminal, Easy Pay, Visa Maestro, Visa MasterCard, Skrill и ePay.bg. Депозитите и тегленията се извършват в български лева, като минималната сума е 10 лева.

Приложение и мобилна версия

Клиентите на Palms Bet имат достъп само до мобилната версия на уебсайта; към момента няма APP за iOS или Android устройства. Интерфейсът на мобилната версия е удобен за ползване и с добър дизайн.

Въпреки че е млада компания, в момента Palms Bet разполага с едни от най-високите суми за казино бонуси. Слот машините предлагат много джакпоти в допълнение към игрите на маса, Бинго и Кено. Категорично можем да заявим, че бизнесът се опитва да привлече нови клиенти и предлага разнообразни промоции и оферти както на настоящите, така и на потенциалните си клиенти.