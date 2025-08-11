Предимства на цикленето на паркет

Разпространен материал за подово покритие е дървесината под формата на паркет или паркет. Тя се отличава с трайност и продължително ползване, но механичното натоварване в процеса на експлоатация е причина за износване на пода. И, така, след време и дървото се нуждае от възстановяване. Да се върне привлекателния вид на стария дървен под или паркет е възможно с циклене, шлайфане и лакиране.

Предимствата на професионалното циклене на паркет са много. Преди всичко се обновява външния вид на пода – старата износена повърхност става като нова. Може да се предаде и нов външен вид като след шлайфането се използват подходящи лакове с избрани от вас цветове. Този процес на обработка на пода премахва всяко замърсяване, проникнало в дървения материал и не може да се отстрани по друг начин.

Цикленето на паркет може да предаде на пода идеална гладкост – всички вдлъбнатини или издутини, образувани с годините на ползване, изчезват. Ремонтът е много по-евтин, отколкото смяна на подовото покритие. Този процес може и сами да си го направите, но за постигане на най-добри резултати си струва да изберете услугата на професионалистите.

Това е ефективен начин да промените външния вид на вашия под. Трябва да се отбележи, че с годините на ползване дървото променя цвета си като потъмнява, а след отстраняване на горния повърхностен слой ще бъде по-светъл. По тази причина обновения под може да не се вписва в интериора на помещението. Това, разбира се, може да се компенсира със съответния подходящ лак.

Цикленето е трудоемък процес и се прави стъпка по стъпка, което налага помещението да не се ползва около седмица. За това е необходимо да се освободи помещението и да се осигури нужното време за целия процес до изсъхване на лака. Цикленето на паркета и дървения под е процес, който обикновено се прави през няколко години и даже през десетилетия.

За качествен ремонт потърсете наложила се в бранша фирма, която ще ви предложи и изгодна цена за циклене на паркет. Последната зависи от много фактори. Влияние оказва състоянието на паркета, до колко е нарушена повърхността му, какъв лак ще се ползва. Пред вас имате цялата информация от интернет и не пропускайте да я разгледате внимателно.