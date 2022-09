McDonald's ще затвори всички свои ресторанти във Великобритания в понеделник, 19 септември, в знак на почит към кралица Елизабет II в деня на нейното погребение, информира BBC. Веригата за бързо хранене, която има около 1300 обекта на Острова, съобщи, че всички те ще бъдат затворени до 17:00 часа през деня. Кралицата, най-дълго управлявалият монарх на Великобритания, почина на 8 септември в шотландското си имение в Балморал. Кетчупът Heinz и други популярни марки сменят опаковката си заради смъртта на Елизабет II

John Lewis, Waitrose, Asda, Primark и много други фирми вече заявиха, че също ще затворят в понеделник, за да отдадат почит.

Според говорител на McDonald's компанията е решила да затвори ресторантите, тъй като „иска да позволи на служителите си да отдадат почитта си към Елизабет II по начина, по който те решат“.

В изявление в Twitter McDonald's пише: „В чест на Нейно Величество кралица Елизабет II и за да могат всички в McDonald's да отдадат почитта си, нашите ресторанти във Великобритания ще бъдат затворени от полунощ до 17:00 часа в понеделник, 19 септември.“

All of our UK restaurants will be closed on Monday until 5pm, to allow everyone at McDonald’s to pay their respects to Her Majesty Queen Elizabeth II.



Operating hours and services may vary after 5pm, so please check our app before travelling. pic.twitter.com/OOws3q8hnb