Отиде си британската кралица Елизабет Втора

Кралица Елизабет II, най-дълго управлявалият монарх на Обединеното кралство, почина на 96 години, след като прекара на трона 70 години.

"Кралицата почина мирно в Балморал този следобед. Кралят и кралицата ще останат в Балморал тази вечер и ще се върнат в Лондон утре." - се казва в изявление на Бъкингамския дворец.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W