ЕЦБ вдигна рекордно лихвите, без да се плаши от рецесия

Европейската централна банка повиши лихвените проценти с безпрецедентните 75 базисни пункта, за да се справи с рекордната инфлация и намекна за предстоящи нови повишения, давайки приоритет на борбата с рекордната инфлацията, въпреки страховете че икономиката на блока се насочва към вероятна зимна рецесия, пише Reuters. Предстои ново голямо вдигане на лихвите в Европа

При най-високата инфлация от половин век, която скоро ще стане двуцифрена, централните банкери се притесняват, че бързият ръст на цените може да се затвърди. Това ще подкопае стойността на спестяванията на домакинствата, но и ще задейства трудна за прекъсване спирала между заплати и цени. Проблемът с инфлацията в Източна Европа: заплатите се състезават с цените

След повишаването на лихвения процент през юли, ЕЦБ повиши лихвата по депозитите от нула до 0,75% и вдигна основния си лихвен процент по рефинансиране на банкови заеми до 1,25%, най-високите им нива от 2011 г. насам, като се очакват допълнителни повишения през октомври и декември.

We raised interest rates by 0.75 percentage points.



See our latest monetary policy decisions https://t.co/wtQT8KUd3h pic.twitter.com/zX95pgI4dK