След по-голямото от очакваното първо повишение на лихвите през юли Европейската централна банка (ЕЦБ) отново е притисната от рекордна инфлация и може да ускори затягането на паричната си политика на заседанието в четвъртък (8 септември), предаде AFP.

"Единствената въпросителна е дали Управителният съвет ще реши да повиши основната лихва с 50 или 75 базисни пункта", смята икономистът от ING Карстен Бжески.

Анализаторите залагат на втория вариант – увеличение със 75 базисни пункта – с оглед на скока с 9,1 на сто на годишна база на цените в еврозоната през август, което е рекорд от създаването на общата валута и е много над заложените от ЕЦБ 2 процента.

Еврото потъна тази седмица под прага от 0,99 долара за първи път от 20 години, тъй като надигащата се в еврозоната рецесия играе в полза на американската валута.

В момента единственият възможен път за защитниците на еврото е този на "решителния подход" срещу инфлацията, даже "с риска за по-слаб растеж и по-висока безработица", заяви в края на август членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел.

Дилемата между покачващите се цени и опасенията за рецесия забави действията на ЕЦБ в момент, когато другите големи централни банки започнаха цикъл на повишение на лихвите.

"Ако една банка подцени устойчивостта на инфлацията, както направиха повечето от нас през изминалата година и половина, и е твърде късно за съответното коригиране на политиката, то разходите ще са значителни", казва Шнабел. Така тя признава, че ЕЦБ дълго време е смятала, че инфлационният шок ще е краткотраен.

"От първостепенно значение е обществеността да запази доверието си в способността ни да съхраним покупателната способност", настоява тя.

