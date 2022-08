Кризата с разходите за живот дойде и в Източна Европа

В седмиците след началото на войната в Украйна големите западноевропейски икономики започнаха да се свиват. Но на Изток все още беше време на разцвет, благодарение на двуцифрените увеличения на заплатите и щедрите държавни помощи в някои страни. Проблемът с инфлацията в Източна Европа: заплатите се състезават с цените

Ситуацията обаче внезапно се промени.

Рязкото забавяне на продажбите в търговията на дребно и намаляващото доверие на потребителите показват, че кризата с разходите за живот е дошла и в Източна Европа. Упоритата двуцифрена инфлация изяжда доходите на хората, а храните поскъпват с между 15% и 22% в резултат на високите разходи за енергия. Анализаторите очакват все по-малък растеж на икономиката, а рискът от рецесия в цяла Европа изглежда все по-реален, пише Reuters. Светът навлиза в рецесия, за да избегне още по-опасната стагфлация

Домакинствата намаляват разходите си. Поляците си вземат по-кратки ваканции, чехите по-рядко ходят на ресторант и харчат по-малко там, а някои дори търсят втора работа.

Already suffering from the war in nearby Ukraine, eastern Europe’s main currencies are about to take another blow from a looming euro-area recession https://t.co/8596PyLSOx