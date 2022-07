Предстои ни стагфлация: Защо и кога ще дойде

Стагфлацията е икономическо забавяне – стагнация, докато инфлацията продължава да е висока. Стагфлацията буди тревога у икономистите, медиите пишат за нея, а министърът на финансите се занимава с този процес. Към юни 2022 г. САЩ не са в стагфлация, нито по-голямата част от света, но вероятно тя идва, пише Бил Конърли за Forbes Икономиката навлиза в тежък период, заплашва ни стагфлация

Основната причина е ефектът на паричната политика. Накратко, действията на Федералния резерв и другите централни банки засягат заетостта, преди да повлияят на инфлацията. Заетостта започва да намалява, но не и инфлацията. Рекордна инфлация в САЩ

По-строгата парична политика свива търсенето на стоки и услуги. По-високите лихвени проценти ограничават купуването на скъпи артикули. Лихвите се отразяват на покупките на автомобили и жилища от домакинствата. В бизнеса капиталовите разходи и материалните запаси са чувствителни към по-високи лихвени проценти.

Ефектът от затягане на паричната политика ще започне да се усеща в по-слабите продажби в бизнеса. Компаниите първоначално няма да разберат дали се отразява само на техните продукти, или на цялата икономика. Те обаче наемат по-малко или спират да наемат хора, защото не се нуждаят от тях, когато имат по-ниски продажби. Затова съкращават работното време на някои работници и уволняват други.

Цените реагират по-бавно на променените лихви. Фирмите се колебаят дали да свалят цените, защото приходите им са по-ниски заради спада в продажбите. Някои фирми започват да правят отстъпки, за да увеличат пазарния си дял и други компании ги следват.

Резултатът от вдигането на лихвите е първо свиването на заетостта и едва по-късно намаляването на инфлацията. Шест месеца след затягането на паричната политика ще бъде усетен половината ефект върху заетостта, а другата половина тепърва ще предстои. В този период инфлацията продължава да расте, тъй като повишаването на лихвите води до увеличаване на разходите на бизнеса. Инфлацията в САЩ - близо до 41-годишен връх

Година след затягане на монетарната политика ще започне ефектът върху инфлацията. Година и половина след затягането, негативните ефекти върху заетостта ще намалеят, но инфлацията още няма да е изцяло овладяна. Предстои скок на цените: Кои стоки ще поскъпнат най-много?

