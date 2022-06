Високите цените на горивата на бензиностанциите ще се запазят и през следващата година заради прекъсвания на доставките на руски петрол и поради факта, че рафинериите се борят да отговорят на повишеното търсене, прогнозира доклад на консултантската компания Wood Mackenzie. Горивата отново поскъпват, с колко скочиха цените?

Натискът трябва да намалее през втората половина на следващата година, когато се очаква да заработят няколко нови големи рафинерии, включително в Близкия изток, предвижда изследователската компания, цитирана от Reuters.

Profits that #refineries make from distilling #crude oil into fuel such as #gasoline and #diesel are at record highs of around $30 per barrel, says WoodMac's Alan Gelder to @Reuters. https://t.co/P2jS6BVrT6