Рекордна инфлация в Полша: Путин ли е виновен?

Инфлацията в Полша е една от най-високите в Европа. Политиците във Варшава я наричат "путинфлация", но критици обвиняват лошата фискална политика на правителството, пише Deutsche Welle.

Най-новите прогнози на Полската централна банка (NBP) са тревожни: очакваният ръст на БВП през първото тримесечие на следващата година ще спадне до 0,5 на сто, а инфлацията може да се покачи до 18,8%. Това означава, че поляците ще трябва да се подготвят за истински ценови шок – един от най-драстичните в Европа.

Prices of consumer goods and services (Consumer Price Index, CPI) increased by 15.5 percent year on year and by 0.4 percent month on month in July 2022, the Central Statistical Office (GUS) reported in a flash estimate on Friday.