Зърнената война на Путин

Русия блокира украинските пристанища, през които досега се осъществяваше износът на украинско зърно. Така Москва провокира световна криза с храните. Може ли руската блокада да бъде заобиколена, разказва Deutsche Welle.

"В пристанището на Одеса в момента са блокирани 25 милиона тона зърнени храни. Това е прехраната на милиони хора по света, от която има особено остра нужда в африканските страни и в Близкия изток", предупреди германският външен министър Аналена Бербок. Очевидно тя има предвид очертаващата се международна криза с храните заради блокадата на украинските пристанища от страна на Русия. Милиони тонове зърно са блокирани в пристанищата на Украйна

Изпълнителният директор на Световната организация по прехраната Дейвид Бейсли също предупреди в Twitter, че съществува заплаха от срив на селското стопанство в Украйна и от глад в световен мащаб. "Пристанищата трябва да бъдат отворени отново, и то сега."

If ports in the #Odesa region do not open up immediately, two things will happen:



First, we're going to have agricultural collapse across #Ukraine. Second, famines will be looming all over the world. Food needs to move, ports must reopen and this needs to happen NOW. pic.twitter.com/G3xIFShBjJ