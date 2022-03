Катастрофално: Предстои световна криза с храните

Войната в Украйна ще предизвика шок в световните доставки и цените на храните, предупреждава шефът на норвежката Yara International – една от най-големите компании за торове в света, която работи в повече от 60 държави и купува значителни количества основни суровини от Русия. Очаква ни шокова инфлация при война в Украйна

Цените на торовете вече бяха високи поради покачващите се цени на газа на едро. Но ситуацията може да стане още по-тежка. "Нещата се променят с всеки час", предупреждава Свейн Торе Холсетер, президент и главен изпълнителен директор на Yara International.

"Вече бяхме в трудна ситуация преди войната... и сега това е допълнително прекъсване на веригите за доставки, а се приближаваме до най-важната част от този сезон за Северното полукълбо, където трябва да се преместят много торове и това много вероятно ще бъде засегнато." – разказва Холсетер пред BBC.

Both Russia and Ukraine are world powers in a global and fragile food system. In this article I explain my worry about a broadened #foodcrisis and why we must reduce our dependency on Russia when it comes to food productionhttps://t.co/vERPjBZUwu