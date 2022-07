ЕЦБ рязко вдигна лихвите, за да се бори с неудържимата инфлация

Европейската централна банка повиши лихвените проценти с повече от очакваното в четвъртък, потвърждавайки, че опасенията за неудържима инфлация вече надделяват над съображенията за растеж, дори когато икономиката на еврозоната се люлее от въздействието на войната на Русия в Украйна, пише Reuters.

ЕЦБ повиши основната си лихва по депозитите с 50 базисни пункта до нула процента, нарушавайки собствените си насоки за движение от 25 базисни пункта, тъй като се присъедини към глобалните конкуренти в увеличаването на разходите по заемите. Това беше първото повишаване на лихвите на централната банка на еврозоната от 11 години насам. Федералният резерв на САЩ атакува инфлацията с най-голямото вдигане на лихвата от 30 години

"В съответствие с намерението си да изпълни целта за ценова стабилност, днес управителният съвет предприе нови важни стъпки, чрез които да осигури връщане на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план. Той взе решение да повиши трите основни лихвени процента на ЕЦБ с 50 базисни пункта.", се посочва в официално изявление на сайта на институцията.

Слагайки край на осемгодишен експеримент с отрицателни лихвени проценти, ЕЦБ също увеличи основната си лихва по рефинансиране до 0,50% и обеща по-нататъшни повишения на лихвените проценти вероятно веднага след следващото си заседание на 8 септември.

Централната банка ще продължи да повишава лихвените проценти, а днешният смел ход да сложи край на отрицателните лихви я "върна в играта", като ѝ даде възможност да коригира лихвата на всяко следващо заседание.

В продължение на седмици ЕЦБ подготвяше пазарите за повишаване от 25 базисни пункта, но според източници на Reuters малко преди срещата е предложено вдигане с 50 базисни пункта, тъй като се очаква допълнително нарастване на инфлацията. Инфлацията в еврозоната се развихри до нов рекорд

При почти двуцифрената инфлация в еврозоната, която е много над целта на ЕЦБ от 2% и очаквана енергийна криза и недостиг на газ през следващата зима, цените на енергията, а оттам и на всичко останало, вероятно ще продължат да растат с бързи темпове. Тежка рецесия удря Европа, ако Русия наложи газово ембарго

Макар да очакваха вдигане на лихвата с 25 базисни пункта, икономисти анкетирани от Reuters смятаха, че необходимото повишение от ЕЦБ трябва бъде 50 базисни пункта, така че рекордно ниската европейска лихва по депозитите да скочи от минус 0,5% до нула.

