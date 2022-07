"Супер Марио" спаси еврото, но ще успее ли да спаси Италия?

Тъмни облаци отново надвисват над Италия. Освен политическата криза, която днес би трябвало да получи някакво развитие, страната е изправена за пореден път и пред дългова криза. Доходността по италианските десетгодишни облигации в края на миналата седмица достигна 3,5 на сто, а спредът (разликата спрямо лихвите по смятаните за сигурни германски облигации, т. нар. бундове) се разшири до 227 пункта. В началото на годината въпросният показател бе малко над 100.

Преди точно 10 години, на 26 юли 2012 г., сегашният италиански премиер и тогавашен президент на Европейската централна банка Марио Драги обяви, че банката ще направи "всичко необходимо", за да спаси еврото. Изявлението му успокои пазарите, които бяха на ръба на истерията относно дълговете на няколко страни от периферията на еврозоната – Гърция, Ирландия, Португалия, Испания, както и Италия, а банката развърза кесията и започна щедро да изкупува държавните им облигации.

"Супер Марио" спаси еврозоната. Дали обаче сега е в състояние да спаси правителството, което оглавява, и да спре надвисналата над Италия нова дългова буря? Повечето анализатори си задават този въпрос, а малцината, които се осмеляват да отговорят, не изразяват особен оптимизъм.

В центъра на сегашната криза не е финансовото разточителство, което пред 10 години изправи Гърция, Ирландия, Португалия и Испания пред фалит, а системната липса на икономически растеж, от която Италия страда вече над две десетилетия. Предстои ли нова дългова криза в еврозоната?

Брутният вътрешен продукт на Италия днес е по-нисък, отколкото преди 20 години, когато беше само "на метри" зад този на Франция и Германия. За периода 1999-2019 г. италианският БВП е нараснал едва със 7,9 на сто, докато икономиките на Германия, Франция и Испания – съответно с 30,2%, 32,4 на сто и 43,6%, посочва AFP. За този период всички страни членки на ЕС увеличиха своя БВП, с изключение на Гърция, отчела свиване, и така Италия остана на опашката по растеж. Европа я чака висока инфлация и бавен растеж

Данни на Евростат сочат, че при всички страни от периферията на еврозоната без Италия растежът е факт. Нещо повече, производителността на италианската икономика спря да расте през 90-те години на 20-и век, а оттогава постоянно пада. Причините за това са много – бързо застаряващото население, нискоквалифицираната работна ръка, всеобхватната бюрокрация, лошата правосъдна система, хроничната липса на инвестиции в образование, инфраструктура и нови технологии. Тежка рецесия удря Европа, ако Русия наложи газово ембарго

Но пък същевременно Италия е твърде голяма и за да бъде спасявана, и за да бъде оставена да фалира. Държавният ѝ дълг възлиза на 2,75 трилиона евро, или около 150% от БВП на страната, повече от сумарния дълг на останалите 4 държави от периферията на еврозоната. Това се знаеше още през 2012 г., сега изглежда още по-болезнено видимо. Слабо успокояващ е фактът, че през май дългът е спаднал с 3,3 милиарда спрямо април, по данни на Италианската централна банка. Защо ЕЦБ чак сега се осмели да вдигне лихвите?

Самият Драги, който почти безпомощно наблюдаваше как в рамките на неговия досега 17-месечен престой начело на Италия разходите по държавния дълг на страната постоянно растяха, неотдавна призна, цитиран от Reuters: "Това показва, че аз не съм щит срещу подобни събития, аз съм просто човек".

Europe’s markets are bracing for another bout of volatility if Italy’s PM Mario Draghi follows through with his pledge to resign on Wednesday, just a day before the region faces its first interest rate hike in over a decade https://t.co/ZYJB5x7b0V