Гърците се страхуват от нова рецесия. И има защо

Близо 4 години след като Гърция отпразнува края на драматичната спасителна програма, нейните граждани отново са притеснени за икономическите перспективи, пише CNBC.

Все по-мрачните обществени нагласи идват, когато Гърция – подобно на много страни от ЕС – е обхваната от нарастващи цени на храните и горивата, тенденция, която се изостря от продължилата месеци военна атака на Русия в Украйна.

"Гърция е по-безопасна, но не и в безопасност", казва живеещият в столицата Атина Михалис Галенианос, когато го питат дали очаква да се стигне до рецесия. "Мисля, че сега Гърция е по-стабилна отколкото преди. Мисля и се надявам, че тъмните финансови дни от миналото няма да се върнат", обяснява той пред CNBC. Кризата се завръща в Гърция

През изминалото десетилетие Гърция премина през 3 последователни спасителни програми след финансовата криза, които зависеха от редица тежки реформи и години на строги бюджетни икономии. Те предизвикаха сериозни разделения в гръцкото общество и доведоха до падането на правителства. Тогава гръцката икономика все пак нарасна с 1,6% през 2018 г. и 1,9% през 2019 г.

Подобно на останалия свят, Гърция претърпя икономически спад през 2020 и 2021 г. поради пандемията от коронавирус и сега е изправена пред нов икономически натиск с едно от най-високите нива на инфлация в Европа. Гърция сваля данъци и вдига пенсии, за да се бори с кризата

По данни на Евростат основната инфлация в Гърция е била 10,7% през май, нараствайки от 9,1% през април. За обикновените граждани това е голяма промяна.

Млада гъркиня от Атина, пожелала анонимност заради работата си, споделя, че вече обмисля по-внимателно разходите си. Особено тези за електричество и за гориво за колата. "Преди обичайно забравях бойлера включен, но вече станах наистина строга към себе си", признава тя. Гърция е на нокти: Бензинът скача до 3 евро за литър

"Вече прекарахме едно десетилетие във финансови затруднения и мисля, че е опустошително отново да преминем през този процес... Страхувам се най-вече за заплатата си и дали отново ще има съкращения. В същото време наемите са много високи, докато по време на финансовата криза не бяха и стана много трудно да се издържам", обяснява тя.

Според вестник Kathimerini, наемите в цяла Гърция са се повишили с 5% между есента на 2020 г. и есента на 2021 г., но в някои части на Атина те са нараснали със 17%.

А цените на горивата са високи дори по европейските стандарти. Гръцкото правителство наложи таван на цените на електроенергията на едро в опит да помогне както на потребителите, така и на индустрията да се справят с огромните разходи. "Притеснявам се за благосъстоянието на семейството ми, те ще се борят да свържат двата края", казва Василис Василейос, който напуска Гърция преди година, за да работи в Исландия. Колко гориво могат да си купят във всяка държава от ЕС?

На европейско ниво ситуацията също не изглежда никак розова. "Поразена по-силно от САЩ от шока в цените на енергията, ние предвиждаме икономиката на еврозоната да влезе в рецесия преди САЩ", казват анализатори на инвестиционната банка Berenberg.

Това значително се различава от прогнозите в началото на годината: по онова време икономическите перспективи за Европа се смятаха за по-добри от тези на САЩ, но нахлуването на Русия в Украйна изцяло промени ситуацията. Водещ банкер: Европа и САЩ ще изпаднат в рецесия

"Ако не беше вероятното завръщане на летните туристи след Covid-19, рецесията вероятно вече щеше да започва", добавят от финансовата институция, прогнозирайки свиване на растежа в еврозоната с 0,8% през 2023 г.

https://t.co/cMgrtfJT0L CHART OF THE WEEK: EUROZONE RECESSION RISK: THE MESSAGE OF THE MONEY #economics #macro #europeaneconomics #recession #m1money pic.twitter.com/mexGmIFevL