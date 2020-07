Историческо: България влезе в чакалнята на еврото, но запази борда

България и Хърватия вече са част от валутния механизъм ERM-2 (т.нар. "чакалня на еврозоната") след като получиха одобрението на Европейската централна банка (ЕЦБ) и финансовите министри от еврозоната.

България се присъединява към валутния механизъм при настоящия си фиксиран валутен курс (1 евро = 1.95583 лева), както и със съществуващия си режим на валутен борд без допълнителни изисквания към ЕЦБ. "Около този централен курс на лева ще бъде поддържан стандартният диапазон от плюс или минус 15%", гласи официалното съобщение.

ЕЦБ влиза в тясно сътрудничество с Българската народна банка (БНБ). От 1 октомври 2020 г. ЕЦБ ще отговаря за прекия надзор над значимите кредитни институции в Република България и за общите процедури за всички поднадзорни лица, както и за наблюдението над по-малко значимите кредитни институции.

Междувременно ЕЦБ ще извърши оценка, с която ще определи кои банки да бъдат посочени като значими институции.

"Много се радваме да посрещнем България в единния надзорен механизъм и в семейството на банковия надзор в ЕЦБ", заяви Андреа Енрия, председател на Надзорния съвет на ЕЦБ. "Това бележи важен етап в историята на банковия съюз, тъй като обхватът му се разширява отвъд държавите членки на еврозоната."

Българската народна банка ще има свой представител в Надзорния съвет на ЕЦБ, със същите права и задължения като всички останали членове, включително право на глас.

(THREAD) Bulgaria and Croatia are taking key steps towards adopting the euro. The Bulgarian lev and Croatian kuna are being included in the Exchange Rate Mechanism II.

The countries join the banking union too, with the ECB supervising their largest banks from 1 October pic.twitter.com/BVTV3O0hkM