Стриймингът е довел до 7,4% глобален ръст на музикалния бизнес през 2020 г.

183

Световният звукозаписен музикален бизнес е нараснал със 7,4% миналата година, заяви орган, наблюдаващ индустрията, цитиран от АФП, предаде БГНЕС.

Стриймингът продължава да води до бързо ускорение на възстановяването от бедствената ситуация в пиратската ера.

Връщането на виниловите плочи продължава без забавяне, като продажбите са се увеличили с 23,5% в сравнение с предходната година, докато компактдисковете продължават непрекъснато да намаляват, с 11,9%, според годишния доклад на Международната федерация на фонографската индустрия (IFPI).

Но стриймингът с 19,9% е тласнал индустрията към растеж през последното десетилетие, като общите приходи сега са 21,6 милиарда долара - близо до нивото им в началото на века, преди интернет да започне да опустошава доходите. Стрийминг платформите, начело със Spotify, Apple и Deezer, сега представляват 62,1% от световните приходи от музика, се казва в доклада, като около 443 милиона абонати плащат за това.

Южнокорейският феномен BTS оглави общия списък на най-продаваните изпълнители, следван от Тейлър Суифт, Дрейк, The Weeknd и Били Айлиш. Две песни са преминали границата от 2 милиарда сваляния: Blind Lights на The Weeknd (2,72 млрд.) И Dance Monkey на Tones and I (2,34 млрд.), а BTS доминира в класациите на албумите както в стрийминг, така и във физически формати с Map of the Soul: 7.

IFPI заяви, че основна тенденция е нарастването на глобалните връзки, въпреки ограниченията за пътуване, свързани с пандемията.

„K-Pop течението (корейският поп) продължава да постига големи крачки, разбира се, но бих казал, че най-вълнуващото развитие тази година е възприятието на африканската музика и африканските изпълнители от феновете по целия свят“, каза Саймън Робсън от Warner Music в доклада. Африканският регион е включен за първи път с ръст от 8,4%, воден от изпълнители като Burna Boy от Нигерия, който взе „Грами“ за най-добър световен музикален албум този месец.

„Невероятно вълнуващо е, че сега виждаме, че артисти от всяка точка на света имат способността да пробият на всеки друг пазар в света“, каза Денис Кукър от Sony Music на пресконференция за доклада.

Въпреки всички добри новини, има нарастващи протести срещу стрийминг икономиката, като много изпълнители казват, че тя е от полза само за най-големите звезди и оставя малко за средно големите и с по-малки възможности музиканти. Франсис Мур, изпълнителният директор на IFPI, отхвърли твърденията, че има проблеми с индустрията.

„Изследванията, които направихме, показват, че приходите на музикантите са по-високи след отчетените разходи.

Тя каза, че погрешното схващане вероятно се дължи на нивото на конкуренция в свят, където 7 милиона изпълнители се представят чрез Spotify, качвайки 60 000 песни на ден.

„Ролята на звукозаписната компания е свързана с това да бъде партньор на твореца“, добави Конрад фон Лохнейсен, от немския лейбъл Embassy of Music.