ЕС окончателно забрани руския газ

Европейският съюз (ЕС) даде днес окончателното си одобрение на плана за забрана на вноса на руски газ до края на 2027 г., с което мярката може да влезе в сила като закон. Това превръща в правно обвързващ ангажимент намерението на ЕС да прекъсне енергийните връзки с бившия си основен доставчик на природен газ – почти четири години след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 година.

България се въздържа

Министрите на държавите членки одобриха закона на среща в Брюксел, въпреки че Словакия и Унгария гласуваха "против“, а България гласува "въздържал се“.

Още: ЕК ще представи вариант за спиране на руския газ

Освен, че гласува против, Унгария обяви, че ще сезира Съда на Европейския съюз по въпроса.

Забраната е структурирана така, че да може да бъде приета с квалифицирано мнозинство, което да позволи преодоляване на възраженията на отделни страни.

Съгласно договореното ЕС ще прекрати вноса на руски втечнен природен газ до края на 2026 г., а доставките на руски газ по тръбопроводи ще бъдат спрени до 30 септември 2027 г. Законодателството предвижда възможност този срок да бъде удължен най-късно до 1 ноември 2027 г., ако дадена държава срещне затруднения при запълването на газовите си хранилища с доставки от неруски източници преди началото на зимния отоплителен сезон.

Още: Загубата на "Газпром" е десетки милиарди долари

Солени глоби при неспазване

При неспазване на изискванията компаниите могат да бъдат санкционирани с глоби в размер до 3,5 на сто от общия им годишен оборот. Това е повече от глобата за антимонополни нарушения в ЕС, която е 1% от оборота.

Преди началото на войната в Украйна Русия осигуряваше над 40 процента от потребявания в Европейския съюз природен газ. По последни налични данни на ЕС този дял е намалял до около 13 процента през 2025 година.

През миналия месец петте най-големи вносители на енергия в Европейския съюз са изразходвали общо около 1,4 млрд. евро (1,66 млрд. долара) за руски енергийни ресурси, основно природен газ и втечнен природен газ, показват данни на неправителствената организация „Център за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух“. Най-големият купувач е била Унгария, следвана от Франция и Белгия.

Новото европейско законодателство забранява на компаниите да подписват нови договори за доставка на руски газ и задължава фирмите със съществуващи договори да ги прекратят, за да се съобразят с наложената забрана.

За действащите договори е предвиден поетапен график. Вносът по краткосрочни договори, подписани преди 17 юни 2025 г., ще бъде забранен от 25 април 2026 г. за втечнен природен газ и от 17 юни 2026 г. за газ по тръбопроводи. Дългосрочните договори ще трябва да бъдат прекратени най-късно до окончателните крайни срокове, заложени в закона.