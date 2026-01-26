ЕС окончателно забрани руския газ

ЕС окончателно забрани руския газ
Снимка: iStock

Европейският съюз (ЕС) даде днес окончателното си одобрение на плана за забрана на вноса на руски газ до края на 2027 г., с което мярката може да влезе в сила като закон. Това превръща в правно обвързващ ангажимент намерението на ЕС да прекъсне енергийните връзки с бившия си основен доставчик на природен газ – почти четири години след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 година.

България се въздържа

Министрите на държавите членки одобриха закона на среща в Брюксел, въпреки че Словакия и Унгария гласуваха "против“, а България гласува "въздържал се“.

Още: ЕК ще представи вариант за спиране на руския газ

Освен, че гласува против, Унгария обяви, че ще сезира Съда на Европейския съюз по въпроса.

Забраната е структурирана така, че да може да бъде приета с квалифицирано мнозинство, което да позволи преодоляване на възраженията на отделни страни.

Съгласно договореното ЕС ще прекрати вноса на руски втечнен природен газ до края на 2026 г., а доставките на руски газ по тръбопроводи ще бъдат спрени до 30 септември 2027 г. Законодателството предвижда възможност този срок да бъде удължен най-късно до 1 ноември 2027 г., ако дадена държава срещне затруднения при запълването на газовите си хранилища с доставки от неруски източници преди началото на зимния отоплителен сезон.

Още: Загубата на "Газпром" е десетки милиарди долари

Солени глоби при неспазване

При неспазване на изискванията компаниите могат да бъдат санкционирани с глоби в размер до 3,5 на сто от общия им годишен оборот. Това е повече от глобата за антимонополни нарушения в ЕС, която е 1% от оборота.

Преди началото на войната в Украйна Русия осигуряваше над 40 процента от потребявания в Европейския съюз природен газ. По последни налични данни на ЕС този дял е намалял до около 13 процента през 2025 година.

През миналия месец петте най-големи вносители на енергия в Европейския съюз са изразходвали общо около 1,4 млрд. евро (1,66 млрд. долара) за руски енергийни ресурси, основно природен газ и втечнен природен газ, показват данни на неправителствената организация „Център за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух“. Най-големият купувач е била Унгария, следвана от Франция и Белгия.

Новото европейско законодателство забранява на компаниите да подписват нови договори за доставка на руски газ и задължава фирмите със съществуващи договори да ги прекратят, за да се съобразят с наложената забрана.

За действащите договори е предвиден поетапен график. Вносът по краткосрочни договори, подписани преди 17 юни 2025 г., ще бъде забранен от 25 април 2026 г. за втечнен природен газ и от 17 юни 2026 г. за газ по тръбопроводи. Дългосрочните договори ще трябва да бъдат прекратени най-късно до окончателните крайни срокове, заложени в закона.

Още от Енергетика

Обрат с цената на петрола след новина от Казахстан

Обрат с цената на петрола след новина от Казахстан

Рязка промяна в цената на петрола заради бурята в САЩ

Рязка промяна в цената на петрола заради бурята в САЩ

Европа ще внесе рекордно количество втечнен газ през 2026 г.

Европа ще внесе рекордно количество втечнен газ през 2026 г.

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1929
  • GBP
    0.86830
  • JPY
    182.92
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата