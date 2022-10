Във вторник финансовите министри на ЕС се споразумяха за финансирането и разпределението на фонд от 20 млрд. евро, нужен за намаляване на зависимостта на блока от вноса на енергия от Русия, съобщиха Reuters и Deutsche Presse-Agentur.

Консенсусът е първата стъпка към превръщането на предложението на ЕК в законодателство на ЕС, докато блокът се бори с икономическите последици от войната в Украйна. Това е част от дългосрочен отговор на рязко нарастващите цени на енергията в ЕС в резултат на войната в Украйна.

Финансовите министри се обединиха около това, че парите за намаляване на зависимостта на ЕС от руските горива трябва да се съберат чрез вземане на около 15 млрд. евро от фонда за иновации на Съюза. 5 млрд. евро пък ще дойдат от продажбата на лицензи за емисии на въглероден диоксид на индустриите по-рано от планираното от "резерва за пазарна стабилност" на пазара на въглеродни емисии в ЕС. Ако Европа наистина спре да купува петрол и газ от Русия

Парите ще се използват за диверсификация на енергийните доставки и замяна на изкопаемите горива. Европейските министри се съгласиха да разпределят средствата по начин, който признава, че едни страни от ЕС са по-зависими от руските горива от други.

Тези 20 млрд. евро са част от план на ЕК за набиране на до 300 млрд. евро във вид на заеми и безвъзмездни средства за стимулиране на инвестициите във възобновяема енергия. Фон дер Лайен: ЕС с инвестиции за 300 млрд. евро за енергийна независимост

Според предложението, голяма част от сумата – до 225 млрд. евро – трябва да дойде от непотърсени пари от фонда на ЕС за възстановяване от пандемията.

При преговорите Германия беше критикувана за скъпия си т.нар. "пакет за защита" на домовете и фирмите от рязко нарастващите разходи за енергия в размер на цели до 200 млрд. евро. "Днес постигнахме голяма крачка напред в укрепването на автономията на Европа от изкопаемите горива на Русия", заяви чешкият министър на финансите Збинек Станжура, председателстващ разговорите.

Европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис пък написа в Twitter: "Това ще помогне за подобряване на енергийната сигурност на ЕС и за справяне с високите цени на енергията чрез бързо инвестиране там, където това е най-важно".

