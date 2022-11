Европа спешно се запасява с руски дизел, преди да започне ембаргото

Европейските търговци бързат да напълнят резервоарите на континента с руски дизел преди забраната на ЕС да влезе в сила през февруари, тъй като алтернативните източници остават ограничени, пише Reuters.

До 5 февруари догодина Европейският съюз ще забрани вноса на руски петролни продукти, на които до голяма степен разчита за своя дизел. Това ще последва забраната за руски суров петрол, която влиза в сила през декември. Без вноса от Русия: Европа скоро ще изпадне в дизелова криза

Доставките на руски дизел, който се съхранява в района на най-големите европейски пристанища Амстердам-Ротердам-Антверпен (ARA), са се повишили до 215 000 барела на ден от 1 ноември до 12 ноември, което е увеличение от 126% спрямо същия период на октомври, разкрива Памела Мънгър, старши пазарен анализатор във фирмата за енергийни анализи Vortexa. Европа е на прага на криза с дизела. Какво следва?

Предвид малкото бързи и рентабилни алтернативи, руският дизел е съставлявал 44% от общия внос в Европа на автомобилно гориво досега през ноември, в сравнение с 39% през октомври, показват данните на Refinitiv. Ако колата ви е на дизел, скоро ще плащате повече

Europe has been ramping up diesel imports from Russia, and they still have a diesel shortage



Russian oil and product embargo is set for 5 Dec.



It is going to be a major problem when these imports stop (this will show up in late Jan as cargos in transit still will filter in) pic.twitter.com/3ewejpB6By