Нидерландия налага таван на цените на тока и газа, дава щедри помощи за отопление

Нидерландия налага таван на цените на електроенергията и природния газ за бита и малкия бизнес, за да предпази потребителите от скока на цените.

Планът на правителството влиза в сила от 1 януари и предвижда цената на тока да бъде ограничена до 0,40 евро за киловатчас, а на газа - до 1,45 евро за кубичен метър. От него могат да се възползват домакинства и малки потребители на енергия като магазини и социални организации.

Преференциалните цени обаче ще важат за потребление на енергия до определен праг. Ако домакинствата използват над 1200 куб. м газ и над 2900 киловатчаса ток месечно, те ще бъдат таксувани по пазарни цени, съобщават холандските медии.

Ако обаче семействата се впишат в тези ограничения, заедно със субсидията от държавата ще спестят средно 2500 евро през следващата година. Всички домакинства ще получат отстъпка от 190 евро върху сметките си за електричество през ноември и декември.

Хората с ниски доходи също ще могат да кандидатстват за допълнителна помощ от 1300 евро, за да платят сметките си за енергия през следващата година.

Настоящата пазарна цена на тока е около 83 цента за киловатчас, а газът струва 3,66 евро за кубик. "Това е голям тласък за много домакинства в Холандия, които вече очакваха увеличение на цените от няколкостотин евро на месец тази зима", казва енергийният експерт Барт Коенрад от Energievergelijk.nl. С таймер: В Нидерландия ограничават времето за къпане до 5 минути

Нидерландското правителство е отделило 23,5 млрд. евро, които ще даде като компенсации на граждани и фирми, за да се справят потребителите с енергийната криза, предава Reuters.

Мерките идват в допълнение към плановете за харчене на около 18 млрд. евро през следващата година, за да се помогне на хората да се справят с високата инфлация, особено тези с по-ниски заплати.

Инфлацията в Холандия скочи през септември до 17,1%, което е най-високата ѝ стойност от десетилетия, предизвикана от скока на цените на енергията.

Why has Netherlands 17% inflation, the highest of the EU? Because our government has transformed the energy bill into a tax assessment. Our bill is for over 50% taxes and these increase with a high gas price