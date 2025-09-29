Новина от Ирак доведе до промяна в цената на петрола

Цената на петрола претърпя обрат и вече върви надолу в сутрешната търговия, след като през уикенда Иракски Кюрдистан възобнови износа на суровината през Турция и на фона на плановете на ОПЕК+ отново да повиши добива през ноември, което ще увеличи световните доставки, предаде Ройтерс. В събота суров петрол потече по тръбопровод от полуавтономния регион Кюрдистан в Северен Ирак към Турция за първи път от 2 години и половина.

Цените

Сортът Брент, чиято цена е референтна за европейския пазар, поевтиня с 34 цента до или 0,5 на сто до 69,79 долара за барел след най-високата си стойност от 31 юли, отбелязана в петък.

Американският лек суров петрол изгуби 43 цента или 0,7 на сто до 65,29 долара за барел.

Сделката в Иракски Кюрдистан бе обявена от иракското министерство на петрола.

Споразумението между федералното правителство на Ирак, регионалното правителство на Кюрдистан и чуждестранните производители на петрол, опериращи в региона, ще позволи на 180 000 до 190 000 барела суров петрол на ден да постъпват в турското пристанище Джейхан, заяви в петък иракският министър на петрола пред кюрдската медия Рудоу.

Организацията на страните износителки на петрол и техните съюзници, обединени в алианса ОПЕК+, вероятно ще одобрят ново увеличение на производството на суров петрол поне със 137 000 барела на ден на срещата си идната неделя, тъй като поскъпването на суровината тласка групата да се опита да си възвърне пазарния дял, съобщиха междувременно трима информирани източници, цитирани от Ройтерс.