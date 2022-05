Руският газов гигант "Газпром" е съобщил на Финландия, че спира доставките на природен газ в 7:00 часа централноевропейско време утре (събота). Новината съобщи държавният газов оператор на скандинавската страна Gasum. Все повече европейски държави режат Русия да плащат газа в рубли

Компанията отказа да плаща на "Газпром Експорт" в рубли, както настояваше руският президент Владимир Путин. Така Финландия се присъединява към България и Полша, на които Москва спря достъпа до газ в края на април.

Случващото се става в контекста на официално внесената молба на Финландия за членство в НАТО заедно с Швеция. Двете страни загърбиха дългогодишната си политика на военен неутралитет предвид войната на Кремъл в Украйна и заплахата от нова агресия от страна на Русия.

Москва предупреди Хелзинки за влизането в Алианса още преди няколко седмици – Путин заяви, че Финландия "ще допусне грешка", а по-късно Русия предупреди, че ще увеличи войските си по дългата 1340 км граница със скандинавската държава. Засега Турция блокира присъединяването на двете страни към Алианса.

On the afternoon of Friday May 20, Gazprom Export informed Gasum that natural gas supplies to Finland under Gasum’s supply contract will be cut on Saturday May 21, 2022 at 07.00. Read more: https://t.co/lao1B9cRNG #naturalgas #gassupply