Футболният отбор "Фрайбург" отбеляза попадение за отбора на въглеродната неутралност. Германският клуб неотдавна официално откри соларния покрив върху новия си стадион "Европа Парк", с мощност от 2.4 мВт. Това прави съоръжението бронзовия медалист по мощност в света с този енергиен потенциал.

Няколко клуба вече се стремят към постигане на въглеродна неутралност и това ги прави първите в сектора на спорта с инвестиции в устойчива енергия.

Чрез един от своите спонсори – badenova, преносител и разпределител на електрическа енергия, природен газ, централно отопление и вода и слънчева енергия, германският отбор получи инвестиция за 2.3 млн. евро, които бяха вложени в изграждането на соларния покрив. Модулите са от швейцарската Meyer Burger и се очаква съоръжението да бъде свързано с мрежата през септември, след което то ще бъде управлявано от badenova за 20 години.

Инсталацията отговаря като мощност на нуждите на около 1600 домакинства, заяви заяви на откриването директорът на подразделението за топлоенергия на badenova Клаус Прайзер. "С тази слънчева електроцентрала добавяме нова, вълнуваща глава към дългогодишното ни сътрудничество като енергиен и екологичен партньор на "Фрайбург". С този проект ние показваме, че слънчевата енергия е основен градивен елемент на енергийното бъдеще. За да отговорим на високите стандарти за устойчивост на "Фрайбург" и спортния клуб, както и на собствените ни стандарти, избрахме модули с висока производителност, произведени в Германия", заяви на откриването Хайнц-Вернер Хьолшер, член на борда на директорите в badenova.

Втори в класацията на енергийно най-мощните е националният стадион "Арена БРБ Мане Гаринча" в Бразилия. Стадионът беше завършен и отворен през 2013 г. и беше част от проектите на страната в подготовка за Световното първенство по футбол през 2014 г.

Тогава Бразилия инвестира 476.2 млн. долара за новото преизграждане на стария стадион, като почти удвои броя на седящите места от 42 000 до 72 800. Върху покрива му са поставени соларни панели с обща мощност от 2.5 мВт. В проекта участваха 15 000 работници и отне 2 години, за да бъде завършен.

В процеса на изграждане на редица от стадионите си в подготовка за световното през 2014 г., Бразилия изпита немалко трудности. Страната бе разтърсена от социални проблеми, като над 250 000 от най-бедните ѝ жители бяха насилствено изселени. Освен това имаше протести с насилие, полицейска бруталност и високорискови условия на труд за работниците, довели до множество смъртни случаи.

Стадионът с най-голям соларен покрив в света е на турския Галатасарай, който беше открит на в края на март 2022 г. Мощността на спортния комплекс "Али Сами Йен Спор" е 4.2 мВт, като заради нея клубът постигна и официален рекорд в книгата на Гинес като "Най-мощният стадион, захранван от соларна енергия".

Соларният покрив се състои от над 10 400 соларни панела, които биха задоволили около 63% от нуждите на "Али Сами Йен Спор". Инсталацията е дело на турската енергийна компания Enerjisa Enerji, а в изпълнението на проекта са инвестирани 2.3 млн. евро. Компанията ще управлява соларния покрив в рамките на 10 години очаква да бъдат спестени близо 3250 тона въглеродни емисии за 25-годишния му период на действие.

Most powerful solar power output from a sports stadium: 4.2 MW, generated by 10,404 solar panels.



Congratulations to @Galatasaray & @enerjisa in Turkey pic.twitter.com/TKfEjoLhuf