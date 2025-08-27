Правителството увеличи капитала на ББР с четири милиарда

Министерският съвет взе решение и прие постановление за увеличаване на капитала на Българска банка за развитие (ББР) с 4 млрд. лв. Това съобщи финансовият министър Теменужка Петкова на брифинг пред медиите. Приетите актове на Министерски съвет са в изпълнение на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2025-2028 г., която представлява мотиви към Закона за бюджета за 2025 г., обясни още министърът.

"Българската банка за развитие е еднолично акционерно дружество, правата на държавата се упражняват от министъра на финансите. ББР осъществява своята дейност по условията и реда на Закона за кредитните институции, но наред с това банката осъществява своята дейност и по специален закон - Законът за ББР, като една от основните цели на банката, съгласно закона, е именно да осигурява инструменти за финансиране на публични инвестиции и проекти, които са приоритети за икономиката на страната", посочи Петкова.

Ще повлияе ли на дефицита?

Тя подчерта, че увеличаването на средствата за капитала на ББР не влияят по никакъв начин на дефицита. "Това всъщност е операция, която е свързана с финансирането на бюджетното салдо и тя по никакъв начин не оказва въздействие върху дефицита. Така че, за да няма спекулации по тази тема, искам да сме напълно наясно - целта на увеличаването на капитала на ББР е свързана с дългосрочната възможност на банката да осигурява финансиране на инвестиции във важни за икономическия сектор проекти, които държавата е определила като приоритетни", обясни още ресорният министър.

"Това, което очакваме като инвестиции от страна на ББР, е в наистина важни ключови сектори. На първо място това е реиндустриализацията на районите, изграждането на индустриални зони. Изключително важен приоритет за инвестиране от страна на ББР е рехабилитацията и изграждането на нова ВиК инфраструктура", съобщи Петкова и добави, че други важни сфера, свързани с инвестирането от страна на банката са "зелената" енергия и енергийната ефективност, както и отбрана и сигурност.

Като ефект очакваме увеличаването на приходите във фиска в резултат на увеличаването на капитала и направените инвестиции в отделни сектори. Очакваме и увеличаването на приходите от дивиденти от страна на ББР към държавния бюджет, каза още тя.

Финансовият министър обърна внимание и на постановлението на Министерския съвет относно съхраняването на средствата, свързани с увеличаването на капитала на ББР. „Още в зародиш искам да прекъснем всякакви опити за спекулации. Постановлението на Министерския съвет предвижда средствата, които ще бъдат предоставени за увеличаване на капитала, след вписване на увеличението ще бъдат възстановени по сметка за чужди средства на Министерството на финансите. Те ще се съхраняват при условията и реда на Закона за публичните финанси“, обясни тя. По думите ѝ това ще осигури публичност и прозрачност, запазвайки оперативната самостоятелност на банката.