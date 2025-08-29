UniCredit разшири участието си в Alpha Bank

UniCredit разшири участието си в Alpha Bank
Снимка: UniCredit

Италианската банка UniCredit увеличи дела си в гръцката Alpha Bank до около 26 процента, предаде Ройтерс, позовавайки се на официално изявление на кредитната институция. Новото увеличение се осъществява чрез допълнителни финансови инструменти, свързани с дял от около 5 на сто, с което общата позиция на италианската банка в гръцкия кредитор достига приблизително 26 процента. Пазарната стойност на участието възлиза на близо 2,1 милиарда евро.

"Инвестицията надмина очакванията"

"Инвестицията ни в Alpha Bank надмина очакванията", заяви главният изпълнителен директор на UniCredit Андреа Орчел. По думите му партньорството с гръцката банка е ясен пример за това как федералният модел на италианската група може да допринася за развитието на водещи национални институции в Европа.

UniCredit увеличава капитала си с 13 млрд. долара

Главният изпълнителен директор на Alpha Bank Василиос Псалтис коментира пред Блумбърг, че решението на UniCredit за допълнително участие е било посрещнато с одобрение.

През май UniCredit удвои досегашното си участие и посочи, че ще придобие допълнителния дял, след като получи необходимите регулаторни одобрения за дял до 29,9 процента. Очакванията на анализаторите са инвестицията да донесе печалба от около 244 милиона евро за UniCredit през следващата година и да повлияе на капиталовия показател CET1 с около 65 базисни пункта.

Партньорството между двете банки датира от 2023 г., когато италианската институция придоби около 9 процента от Alpha Bank, както и мажоритарен дял в румънското ѝ подразделение.

UniCredit купува 9% от гръцката Alpha Bank и поделението ѝ в Румъния

Още от Бюджет и финанси

Правителството увеличи капитала на ББР с четири милиарда

Правителството увеличи капитала на ББР с четири милиарда

S&P се произнесе за кредитния рейтинг на САЩ

S&P се произнесе за кредитния рейтинг на САЩ

Бюджетният дефицит на САЩ расте заплашително

Бюджетният дефицит на САЩ расте заплашително

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.67509
  • GBP
    1
    2.26448
  • JPY
    100
    1.14056
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата