Лекарите в малкото френско градче Льо Виган остаряват. В стремежа си да привлече нови лични лекари, за да заменят тримата скоро пенсиониращи се, местната власт изгражда – от нулата – интердисциплинарен медицински център. А рекламата му е такава, че да се направи общата практика по-привлекателна за младите лекари. Проблемът е, че това не работи, разказва Politico.

През 5-те години търсене на заместници нито един човек не се е появил. "Не мислех, че ще има такова отричане от селската медицина", споделя 59-годишният Антон Брюн д’Аре, един от местните лични лекари, изградил центъра. Затова независимо от усилията да го предотвратят, градчето в Южна Франция вероятно ще се превърне в поредната за страната т.нар. "медицинска пустиня".

Льо Виган, с население от около 4000 души, не е единственият френски град, изпитващ трудности да привлече лекари. Но тези предизвикателства са знак за криза в цяла Европа, където лекарите са твърде далече, твърде малко или твърде стари. Сериозен недостиг: 25% от лекарите у нас са в пенсионна възраст

"Почти 7 млн. души във Франция нямат собствен общопрактикуващ лекар. От географска гледна точка, 30% от населението на страната живее в регион със слаб достъп до лични лекари", споделя Гийом Шевилард, здравен географ и изследовател в Institute for Research and Information in Health Economics.

Мрачни перспективи

Към момента има повече лични лекари във Франция, които се пенсионират, отколкото нови, започващи практика. За периода между 2012 г. и 2021 г. броят на личните лекари е спаднал с 5,6%. А за следващото поколение ситуацията ще бъде още по-предизвикателна. Макар че броят на обучените лекари е нараснал през последните години, а правителството премахна ограниченията за местата в медицинските училища, работната сила няма да бъде възстановена достатъчно бързо.

Във Франция лекарите на глава от населението през 2021 г. са по-малко, отколкото през 2012 г., намалявайки до 318 от 325 лекари на 100 000 души. Този спад е по-предизвикателен предвид реалността – Франция, подобно на останалата част от Европа, застарява, а заради това здравните грижи нарастват.

Лекарите обаче също не са имунизирани срещу времето. Над 44% от лекарите във Франция са на възраст 55 години или повече. В ЕС над 1/3 от лекарите са в тази възрастова група, сочат данни за 2020 г. Недостигът накара президента Еманюел Макрон да предложи схема, с която насърчава пенсиониращите се лекари да продължат практиката си. Около 10% от лекарите във Франция работят след пенсиониране. Една трета от педиатрите в България са в пенсионна възраст

Европа е в здравна криза

Недостигът на кадри в здравеопазването не спира само до лекарите или само до Франция. Над 2 години след пандемията, която удари персонала, здравните мениджъри и правителствата се борят да сглобят някакво подобие на работна ръка. Недостигът на работници в здравеопазването в Европа – около 2 млн. души – се усеща остро в целия континент. Беларус към Полша: Стойте настрана от лекарите ни

В Гърция службите за първа помощ са принудени да реагират по-бавно при спешни случаи заради недостиг на персонал. В Англия липсват десетки хиляди медицински сестри, като са отчетени рекорден брой свободни работни места. Медицинските сестри са начело и в списъка на професиите, от които има недостиг във Финландия. Родилните отделения в Португалия също се борят да останат отворени заради липса на лекари. 153 лекари са напуснали страната от началото на годината

"Недостигът на лекари наистина е проблем, засягащ всички наши членки", посочва Сарада Дас, генерален секретар на Standing Committee of European Doctors, организация, представляваща лекарите в Европа. 80% от новозавършилите лекари у нас заминават зад граница

По думите ѝ съществува схващането, че медицината вече не е привлекателен избор на кариера, избор за хората да останат в нея през цялата си кариера, което наистина ще застраши устойчивостта на здравните системи в бъдеще.

Според Дас основите проблеми, като агресия на работно място и прегаряне, правят трудно наемането и запазването на служителите. Това вече заплашва продължителността на кариерата на най-младите лекари в Европа. Много от тях или са напуснали, или обмислят да го направят заради високи нива на прегаряне и други проблеми с психичното здраве. Личен лекар: Вече нямаме сили

Ситуацията е критична, като Европейската асоциация на младите лекари предупреждава за предстоящ колапс на здравеопазването. "Трагедията на Европа е, че кризата беше предотвратима. Недостигът беше очакван и се изостри от пандемията", споделя Мартин Маккий, професор по европейско обществено здраве в London School of Hygiene & Tropical Medicine.

По думите му Европа от дълго време разчита на чуждестранни здравни работници от страни с ниски доходи като временно решение за справяне с недостига. "Очевидно има огромен проблем. Трябва да увеличим здравната работна сила, но проблемът е, че други неща изпревариха това, като цените на газа и войната в Украйна", допълва той и посочва: "Вниманието на политиците е кратко". Идея: Държавата да плаща на младите лекари, за да работят тук

