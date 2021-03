Камарата на представителите на САЩ одобри окончателно пакета от стимули за 1.9 трилиона долара за засегнатата от пандемията американска икономика. С 220 на 211 гласа, Конгресът прие мярката и сега тя трябва да бъде подписана от президента Джо Байдън, пише The New York Times, като изтъква, че това е най-голямата федерална финансова инжекция от периода на Голямата депресия. Очаква се държавният глава да подпише документа в петък.

Планът се основава на програмата, предложена от американския президент Джо Байдън за преодоляване на икономическите последици от разпространението на новия коронавирус и предприетите за овладяването му ограничителни мерки. Американският Сенат одобри пакета на 6 март.

Байдън изрази задоволството си от одобрения антикризисен план. Той благодари на председателя на Камарата на представителите Нанси Пелоси, на лидера на Демократите в Камарата Чък Шумър и на всички, подкрепили законопроекта. "Това е историческа победа за американския народ", написа той в официалния профил на президента на САЩ в Twitter.

To Speaker Pelosi, Majority Leader Schumer, and everyone who voted for the American Rescue Plan — thank you. This is a historic victory for the American people. pic.twitter.com/RPZ04GTDOg