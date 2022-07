Екстремните горещини във Великобритания предизвикаха нов неочакван проблем – самолетните писти започнаха да се топят.

Едно от най-големите летища на Острова – Лутън в Лондон спря полетите в понеделник, след като високите температури повредиха част от пистата. Аеропортът е оповестил проблема чрез Twitter, споменавайки "сериозен авариен ремонт", а механици и инженери са извикани незабавно, за да поправят щетите.

Това доведе до сериозни проблеми с въздушния трафик. Полетите на Easyjet и Ryanair, предназначени за Лутън, бяха отклонени към алтернативни летища като Станстед. При един полет от Катания в Сицилия капитанът съобщил на пътниците, че не могат да кацнат на аерогара Лутън, тъй като части от пистата са се разтопили. Полетите са възобновени в късния следобед.

Полетите бяха спрени и на летище Брайз Нортън в Оксфордшър, най-голямата военновъздушна база на кралските ВВС, където пистата също е започнала да се топи, съобщава Sky News.

.@RoyalAirForce statement on flights at RAF Brize Norton:



"During this period of extreme temperature flight safety remains the RAF’s top priority, so aircraft are using alternative airfields in line with a long-established plan. This means there is no impact on RAF operations."