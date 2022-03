Великобритания е договорила най-голямата си сделка за финансиране на гражданска инфраструктура в чужбина - за високоскоростна железопътна линия между турската столица Анкара и ключовото пристанище Измир в западната част на страната, съобщи правителството в Лондон.

Сделката, възлизаща на 2,1 милиарда евро (1,7 млрд. паунда), е първата британска железопътна инвестиция в Турция от над 160 години и е част от турския план за трансформиране на високоскоростните железници в страната. 50 млн. души в Турция са използвали влаковете-стрели

Тя ще помогне на Турция да декарбонизира транспортния си сектор и да изпълни ангажиментите си за намаляване на емисиите на парникови газове, съобщи британското министерство на международната търговия. Миналата година Великобритания беше домакин на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP26).

