BMW Group засилва ангажираността си към климатична неутралност и създава схема за рециклиране на вторични материали. За първи път в Китай съвместното предприятие BMW Brilliance Automotive (BBA) инициира затворен цикъл за рециклиране на изхвърлени батерии за електрически автомобили. Акумулаторите идват от напълно или частично електрически автомобили, тестови системи и производствени отпадъци, като се планира и използването на излезли от употреба превозни средства. Така се полага основата за новаторски цикъл на материали, чието значение нараства с електрическата мобилност. Какво ще стане с батериите на старите електрически коли?

За целта BBA работи с местен рецикльор, който демонтира батерии и използва иновативна технология за възстановяване на висок процент на никел, литий и кобалт от клетките на батериите. Получените суровини се използват в производството на нови акумулаторни клетки за BMW Group. Затвореният цикъл на материалите спестява ресурси и намалява емисиите на въглероден диоксид със 70% в сравнение с използването на нов първичен материал. BMW с още по-амбициозни цели за електромобилите

"Предвид съществуващия недостиг и растящите цени на суровините е важно да развиваме кръговата икономика, да увеличим процента на материали за многократна употреба и да намалим зависимостта си от суровините", споделя Йохен Голър, ръководител на BMW Group Region в Китай. По думите му BMW Group ще доразвие концепция си за рециклиране в Китай, което ще допринесе за опазването на околната среда и ще подкрепи прехода на Китай към икономика с ниски нива на въглероден диоксид.

Китай е най-големият пазар за електрически превозни средства в света, като прогнозите са да произведе около 780 000 тона употребени батерии до 2025 г. Властите в Пекин задължиха производителите на автомобили да изготвят система за проследяване и така да гарантират, че батериите могат да се рециклират.

BMW Group разработи система за целта чрез кодиране, което позволява безпроблемно проследяване на батериите през целия им жизнен цикъл. Кодирането гарантира, че батериите от първоначалните тестови автомобили до превозните средства, които вече са на пазара, могат да бъдат рециклирани.

След като бъдат върнати, батериите се оценяват за потенциална продължителна употреба. Ако батериите не отговарят на критериите за втора употреба, те се рециклират. Една батерия от 100 киловатчаса съдържа около 90 килограма никел, литий и кобалт. Тези суровини могат да бъдат в по-голямата си част възстановени и използвани за нови акумулатори. Това би спестило ресурси и би намалило емисиите на въглероден диоксид със 70%. Зеленият свят - утопия само за богати

Батериите, които не са изхвърлени правилно, оказват влияние върху околната среда и губят ценни суровини, които могат да се използват повторно. Затова BMW Group използва т.нар. четири Re-принципа в съответствие с четирите принципа – Re:think, Re:duce, Re:use и Re:cycle (Преосмислете, Намалете, Използвайте повторно и Рециклирайте). Volkswagen ще инвестира близо 90 млрд. евро в електромобили

BMW Group успя да утрои продажбите си на напълно електрически превозни средства в Китай само през първото тримесечие на 2022 г. Заедно с моделите BMW iX и BMW i4, BMW iX3 също допринесе за този ръст. BMW влезе в битка с българските ханове и завладя Шумен

BMW Group стана първият германски автомобилен производител, който се присъедини към кампанията Business Ambition for 1,5° C, стартирана от Science-Based Targets Initiative. Целта е компанията да постигне пълна климатична неутралност най-късно до 2050 г., така тя участва и в международната инициатива Race to Zero. Volkswagen строи 6 гигафабрики за батерии в Европа

Наличието на по-висок процент електрически автомобили не е единственият начин за постигане на благоприятна за климата мобилност. Важно също така е да сведем до минимум използването на първичен материал и да ограничим вредните за околната среда ефекти от добива и преработката на суровини, тъй като това води до голям разход на енергия и въглероден диоксид.

С нарастващия процент на акумулаторни електрически автомобили, ще се увеличи нуждата от суровини, включително кобалт, никел, литий и алуминий за високоволтовите им батерии. Това крие и огромен потенциал за повторното им използване в кръговата икономика. Към днешна дата BMW използва вторичен никел във високоволтовите акумулатори на BMW iX.

BMW Group разширява своята електромобилност, като планира поне 10% от доставените автомобили тази година да са напълно електрически. А най-късно до 2030 г. поне половината от глобалните продажби трябва да са на напълно електрически автомобили. Марките MINI и Rolls-Royce ще бъдат изцяло електрически от началото на 2030 г. Volkswagen свива наполовина автомобилите на бензин и дизел

