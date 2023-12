Ето кои са най-четените страници в Wikipedia през 2023 г.

337

25-те най-четени страници в Wikipedia през 2023 г. отразяват интереса на света към иновациите в областта на изкуствения интелект, починалите известни хора тази година и нарастващото влияние на индийските потребители върху тенденциите в уебсайта.

Управлявана от нестопанската фондация Wikimedia, Wikipedia е получила над 84 млрд. показвания на страници досега през 2023 г., предава CNN.

Като се има предвид огромното нарастване на популярността му, страницата за виртуалния чатбот на OpenAI – ChatGPT, е най-четената в Wikipedia тази година, натрупала над 49,4 млн. показвания. ChatGPT поставя рекорд за най-бързо нарастваща потребителска база през миналия февруари, натрупвайки 100 млн. активни потребители през януари. Други технологични компании са инвестирали милиарди в разработването на конкурентна AI технология.

„Ясно е, че хората искаха да разберат по-добре историята и контекста зад технологията на ChatGPT, докато експериментираха с нея“, казва Ануша Алихан, главен комуникационен директор на Wikimedia Foundation в интервю за CNN.

Алихан добавя, че ChatGPT се обучава и с помощта на данни от Wikipedia, използвайки проекти на Wikimedia, за да отговаря на въпроси или подкани на потребителите. Данните и текстът на Wikipedia, събрани от потребители и редактори, играят роля в отговорите, които чатботът дава на потребителите си. „Wikimedia играе съществена роля в обучението на почти всеки голям езиков модел“, отбелязва Алихан.

Снимка: Getty Images

Тя добавя, че поради статута на фондацията на организацията с нестопанска цел, те не таксуват OpenAi за използването на нейното съдържание. Това е и причина, поради която на сайта няма реклами или проследяване на личната информация на потребителите.

Към ChatGPT в Топ 5 на най-четените страници се присъединяват биографични публикации за починали хора през 2023 г., Световната купа по крикет, Индийската висша лига по крикет и филма „Опенхаймер“.

Аудиторията от Индия и Югоизточна Азия оказва голямо влияние върху класацията за 2023 г., тъй като 1/5 от списъка се състои от медии от този регион и самата държава Индия.

„В момента имаме около 4700 активни редактори доброволци на Wikipedia на английски в Индия. Те са по-малко само от редакторите и доброволците в САЩ и Великобритания. Индия има богата медийна среда и сектор на информационните технологии“, казва Алихан.

Като се има предвид, че Индия вероятно ще изпревари Китай като най-населената страна в света с население, което се очаква да достигне 1,43 млрд. до края на годината, според ООН, нейното влияние върху глобалните медии не е изненадващо. В Китай Wikipedia е забраненна от властите.

Снимка: iStock

Данни на местните власти и анализаторската компания Kantar показват, че броят на активните интернет потребители в Индия се очаква да нарасне до 900 млн. от 759 млн. в момента.

Световното първенство по крикет през 2023 г., спорт, популярен в Индия, привлича над 38 млн. показвания на страници. Това е първият път, в който статии, свързани с крикет, се появяват в топ 25 на Wikipedia, предвид, че фондацията публикува всяка година от 2015 г.

Индийската Висша лига, мъжка лига по крикет, се появява 2 пъти. Страницата за самата лига има над 32 млн. четения, а сезон 2023 получи над 20 млн. гледания.

Страниците за два екшън филма от индийския Боливуд – Jawan и Pathaan, също попадат в класацията, като изпреварват страниците на много касови американски филми като „Барби“ и „Аватар: Пътят на Вода“.

Разпространяваният от Warner Bros „Барби“ донесе над 1,4 млрд. долара приходи в световен мащаб в боксофиса, докато „Опенхаймер“ може да се похвали с над 950 млн. долара. Последният обаче се радва на по-голям интерес в Wikipedia.

Снимка: Getty Images

Страницата за филма е четена над 28 млн. пъти, а тази за самия физик Дж. Робърт Опенхаймер – 25,6 млн. гледания, докато филмът за Барби получи 18 млн. пъти.

Класацията на Wikipedia е пълна с влиятелни фигури в спорта, развлеченията и бизнеса. Тейлър Суифт, Илон Мъск и Лионел Меси. По-малко желаните теми и фигури също попаднаха в списъка. Макар и донякъде засенчена от новините за войната в Газа, руската инвазия в Украйна има близо 12,8 млн. четения в Wikipedia.

Атаката на Хамас срещу Израел – най-новата глава в продължилия десетилетия конфликт, се случи по-късно през годината, на 7 октомври, което вероятно е причината да не попада в класацията.

Последен в топ 25 е Андрю Тейт – фанатичният и самопровъзгласил се за инфлуенсър женомразец, който беше обвинен в изнасилване и трафик на хора в Румъния. Страницата му получи над 12,7 млн. гледания.

Снимка: iStock

Топ 25 на най-четените страници в Wikipedia през 2023 г.:

1. ChatGPT - 49 490 406 показвания

2. Смъртни случаи през 2023 г. - 42 666 860 показвания

3. Световно първенство по крикет 2023 г. - 38 171 653 показвания

4. Индийска Висша лига - 32 012 810 показвания

5. „Опенхаймер“ (филм) - 28 348 248 показвания

6. Световна купа по крикет - 25 961 417 показвания

7. Дж. Робърт Опенхаймер - 25 672 469 показвания

8. Jawan (филм) - 21 791 126 показвания

9. 2023 Индийска Висша лига - 20 694 974 показвания

10. Pathaan (филм) - 19 932 509 показвания

11. The Last of Us (телевизионен сериал) - 19 791 789 показвания

12. Тейлър Суифт - 19 418 385 показвания

13. „Барби“ (филм) - 18 051 077 показвания

14. Кристиано Роналдо - 17 492 537 показвания

15. Лионел Меси - 16 623 630 показвания

16. Висша лига - 16 604 669 показвания

17. Матю Пери - 16 454 666 показвания

18. САЩ - 16 240 461 показвания

19. Илон Мъск - 14 370 395 показвания

20. „Аватар: Природата на водата“ – 14 303 116 показвания

21. Индия - 13 850 178 показвания

22. Лиза Мари Пресли - 13 764 007 показвания

23. „Пазители на Галактиката Vol. 3“ – 13 392 917 показвания

24. Руската инвазия в Украйна - 12 798 866 показвания

25. Андрю Тейт - 12 728 616 показвания

