Руската рубла покори нови върхове спрямо долара и еврото

Руската рубла се повиши до най-високите си нива спрямо еврото и долара съответно от юни 2015 г. и март 2018 г. Според анализаторите това се дължи на два основни фактора: страните от ЕС, които се готвят да плащат на Русия за доставките на газ в рубли, както и капиталовия контрол, наложен от Москва, пише Reuters.

Руските власти обявиха в четвъртък, че половината от 54-те клиенти на газовия гигант "Газпром" вече са открили сметки в Газпромбанк, тъй като наближават крайните срокове за европейските компании да платят доставките на газ. Италианският енергиен гигант Eni ще плаща руския газ в eвро и рубли

Европейската комисия разреши на държавите-членки да открият сметки в руската банка и да продължат да купуват руски газ, без да нарушават множеството санкции, които заедно наложиха на Русия заради войната в Украйна. Все повече европейски държави режат Русия да плащат газа в рубли

Една от основните причини за покачването на рублата е преминаването от евро към рубли, което ще се случи при европейските плащания за руски газ, казва Юрий Попов, стратег в SberCIB Investment Research, подразделение на най-голямата руска банка "Сбербанк".

Още от сутринта рублата поскъпна с повече от 5% до 61,10 спрямо еврото при променливата търговия на Московската борса, след като достигна 59,02, най-силната си стойност от юни 2015 г. Руската валута се покачи с повече от 4% спрямо долара до 59,10, след като достигна 57,0750 – ниво, невиждано от края на март 2018 г.

Рублата се засили общо с около 30% спрямо долара през тази година въпреки мащабната икономическа криза в Русия, което я прави най-добре представящата се валута, макар и изкуствено подкрепена от капиталов контрол, наложен в края на февруари, за да защити руския финансовия сектор.

“The 🇷🇺Russian #Ruble has eclipsed 31 major currencies in growth since the start of 2022, becoming the globe’s best-performing currency.”#Bloomberg reported on Wednesday.😇 pic.twitter.com/AYK4SYuiPi