Домусчиеви искат да се отърват от Нова телевизия възможно най-бързо, потвърди КЗК

Ускорена процедура тръгва за продажбата на "Нова Броудкастинг груп" – това става ясно за готвената сделка, съгласно публикуваното официално производство в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Съгласно обявлението, процедурата ще е по чл. 82 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Това значи, че оценката на сделката се прави при ускорено проучване.

Задълбочено проучване дали сделката няма да наруши ЗЗК се прави само ако при ускореното проучване "комисията установи, че концентрацията поражда сериозни съмнения, че в резултат на осъществяването и ще се създаде или засили съществуващо господстващо положение и ефективната конкуренция на съответния пазар ще бъде значително възпрепятствана". С други думи, дали няма да се стигне до монопол.

Ако трета страна има информация, че става въпрос за нередна сделка, тя може да сезира КЗК в седемдневен срок! Интересен факт е, че КЗК няма да провери евентуално такова твърдение с проверка на място, а чрез други способи:

- изискване на информация и веществени, писмени, цифрови и електронни доказателства, независимо от носителя, на който са съхранени;

- устни или писмени обяснения;

- извършване на експертизи от външни експерти;

- изискване на информация или съдействие от други национални органи по конкуренцията на държавите - членки на Европейския съюз, както и от Европейската комисия.

Перлата в медийната корона на "Нова Броудкастинг груп" е Нова телевизия. Групата притежава още всички телевизионни канали с марка "Диема", както и "Нетинфо" т.е. електронната поща "АБВ", Vbox7.com, Vesti.bg, DarikNews.bg, Sinoptik.bg, Edna.bg, Gong.bg. Групата е собственик и на още 3 телевизии и 4 радиостанции. Към портфолиото си, групата добави Канал 3, който става Nova News от 4 януари, The Voice TV, Magic TV и радиата Витоша, Веселина, The Voice и Magic FM. На печатния пазар "Нова Броудкастинг груп", чрез издателската група AtticaEVA, държи лайфстайл и бизнес списанията Forbes, Esquire, EVA, Grazia, OK, JOY и Playboy. Групата има и 51% в сайта за групово пазаруване Grabo.bg, също толкова и в Trendo.bg.

Припомняме, че кандидат-купувачът "Юнайтед груп" (United Group) постигна договорка да закупи българския телекомуникационен оператор "Виваком" (Vivacom). А очакваната печалба от сделката за Кирил и Георги Домусчиеви ще наближи 100 млн. евро според неофициална информация.

