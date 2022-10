Уволниха британския финансов министър Куаси Куартенг

Британският премиер Лиз Тръс уволни финансовия министър Куаси Куартенг заради нарастващия политически натиск и пазарен хаос. Той изкара едва по-малко от 6 седмици на поста след като отнесе тежки критики заради спорната си данъчна политика.

Куартенг е подал оставка по искане на Тръс, след като се е върнал бързо в Лондон през нощта от срещите на МВФ във Вашингтон. Тръс, която е на власт от само 37 дни, ще даде пресконференция по-късно в петък, потвърдиха от "Даунинг стрийт" №10.

"Помолихте ме да отстъпя настрана като ваш финансов министър. Приех", се казва в писмото му до премиера, с което подава оставка, публикувано от самия Куартенг в Twitter.

Британското правителство ще се откаже от ключови обещания във фискалната политика, изложени в противоречивия "мини-бюджет" на Куартенг на 23 септември, включително огромни количества нефинансирани намаления на данъци.

Сред тях са плановете на Куартенг да отмени увеличението на корпоративния данък от 19% на 25%, заложено от предшественика му Риши Сунак, което се очаква да струва около 19 млрд. паунда до 2026 г., и намаляване с 1,25% на данъка върху дивидентите.

По-рано този месец британските власти отмениха плана си за премахване на най-високата ставка на данъка върху доходите след сериозно обществено недоволство, но това не успя да потуши пазарните сътресения.

Куартенг е най-кратко управлявалият британски финансов министър от 1970 г. насам, а неговият наследник ще бъде четвъртият министър на финансите за 4 месеца във Великобритания, където милиони са изправени пред криза с разходите за живот.

Финансовият министър съкрати визитата си в САЩ и се върна спешно в Лондон, докато британското правителство се бори с пазарния хаос, отприщен през последните седмици.

В края на септември Куартенг обяви нова фискална политика в унисон с визията на Тръс за огромни данъчни съкращения и дерегулация, за да се опита рязко да извади икономиката от годините на застой в растежа.

Но пазарите реагираха свирепо с масова разпродажба на дългосрочни държавни облигации, така че Английската централна банка трябваше да се намесва, за да спаси пенсионните фондове от колапс, тъй като разходите за заеми и ипотеки скочиха.

Новият британски премиер Лиз Тръс беше под огромен натиск да преосмисли икономическата си политика, след като стана ясно, че обществената подкрепа за консерваторите се срива, а депутатите от собствената ѝ партия искат да я свалят след бурните първи 5 седмици на поста. Въпреки това Тръс и Куартенг твърдо отстояваха позицията си, обвинявайки критиците на радикалните им фискални планове, че са част от "коалиция против растежа".

След като предизвика пазарен срив, Тръс сега рискува да свали правителството, ако не успее да измисли подходящ пакет от съкращения на публичните разходи и повишаване на данъците, които да успокоят инвеститорите и да бъдат успешно гласувани в британския парламент. Задачата ѝ ще бъде затруднена от факта, че правителството от години съкращава бюджетите на държавните структури.

If you can’t get your budget through parliament you can’t govern. This isn’t about u-turns, it’s about proper governance. It’s self-evident. #generalelectionnow