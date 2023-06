В поредната част от глобалния цирк главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг и собственикът на Twitter Илон Мъск ще се бият в клетката в най-скъпия ММА двубой в света, предава Variety.

Мъск отговори на тема в Twitter, осмиваща Зукърбърг на 20 юни, в която се казва: „Готов съм за мач в клетка, ако той е ок“. Новината е в отговор на потребител, който казва, че Зукърбърг „тренира джиу джицу“.

I’m sure Earth can’t wait to be exclusively under Zuck’s thumb with no other options. At least it will be “sane”. Was worried there for a moment 😅.

Което, между другото, е напълно реално. Зукърбърг, за огромно недоверие на всички, е получил медал в турнир по бразилско джиу-джицу.

Зукърбърг отговори в Instagram, като публикува пост: „Прати ми локация“.

I’ve confirmed that Mark Zuckerberg is serious about fighting @elonmusk and is now waiting on the details (if Musk decides to follow through)



“The story speaks for itself,” a Meta spokesperson says re: Zuck’s IG post saying “send me location”https://t.co/4g1IkqOl47