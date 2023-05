Новоназначената главна изпълнителна директорка на Twitter Линда Якарино обяви в туит в събота, че е вдъхновена от визията на собственика Илон Мъск да създаде по-светло бъдеще и е развълнувана да помогне за трансформирането на социалната мрежа, пише Reuters.

Якарино говори за първи път публично, откакто беше съобщено в четвъртък, че води разговори да бъде следващият главен изпълнителен директор на Twitter. Мъск, който в момента изпълнява тази длъжност, след като купи Twitter за 44 млрд. долара миналия октомври, обяви назначението в петък. Мъск се маха от директорското място в Туитър

„Отдавна съм вдъхновена от визията на Мъск да създаде по-светло бъдеще. Щастлива съм да помогна за внасянето на тази визия в Twitter и за цялостното трансформиране на този бизнес!“, написа Якарино.

Якарино, като рекламен директор на Comcast NBCUniversal няколко години полага усилия да модернизира рекламния бизнес на компанията, отбеляза, че е ангажирана с бъдещето на Twitter и че обратната връзка от потребителите е от жизненоважно значение за изграждането на Twitter 2.0.

Thank you @elonmusk!



I’ve long been inspired by your vision to create a brighter future. I’m excited to help bring this vision to Twitter and transform this business together! https://t.co/BcvySu7K76