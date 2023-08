Юли 2023 г. счупи рекорда за най-горещ месец, регистриран някога на Земята, като надмина предишния рекорд през юли 2019 г. с 0,33°C, обяви европейската климатична служба „Коперник“.

Белязан от горещини и горски пожари по целия свят, миналия месец средната температура на въздуха е била с 0,72°C по-висока от последните средни стойности за юли от 1991 – 2020 г.

July was the hottest month ever recorded on Earth, EU's climate observatory confirms.



About 1.2 degrees Celsius of global warming since the late 1800s, driven by the burning of fossil fuels, has made heatwaves hotter, longer and more frequenthttps://t.co/GsMk1bpmit pic.twitter.com/Z0rHuIAOvJ