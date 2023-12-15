Вечерен виц: Една блондинка на погребение

Вечерен виц: Една блондинка на погребение
Снимка: iStock

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Една блондинка отишла на погребение. По някое време, към нея се приближил случайно минаващ човек и попитал:

- Прощавайте, кой е покойникът?

Блондинката отговорила колебливо:

- Не съм много сигурна... Но мисля, че е тоя, дето е в ковчега!

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