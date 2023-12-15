Вечерен виц: Една блондинка на погребение

Бирените компании в България продължават да имат силно одобрение от страна на сънародниците ни. По редица критерии пивоварният бранш у нас е с най-висока репутация в Европа след Чехия, съобщават от Съюза на пивоварите в България (СПБ). Зелените иновации, социалният принос и устойчивото развитие...