Вечерен виц: Една блондинка на погребение

Една блондинка отишла на погребение. По някое време, към нея се приближил случайно минаващ човек и попитал:
- Прощавайте, кой е покойникът?
Блондинката отговорила колебливо:
- Не съм много сигурна... Но мисля, че е тоя, дето е в ковчега!
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Една блондинка отишла на погребение. По някое време, към нея се приближил случайно минаващ човек и попитал:
- Прощавайте, кой е покойникът?
Блондинката отговорила колебливо:
- Не съм много сигурна... Но мисля, че е тоя, дето е в ковчега!
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